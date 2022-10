Il fait la guerre aux SUV des citadins : qu'est-ce que le collectif Tyre Extinguishers ?

Vous en avez peut-être entendu parler ces derniers jours, le collectif britannique "Tyre Extinguishers" est passé à l’action dans différentes villes françaises.

Constitué de militants écologistes, le groupe "Tyre Extinguishers", né en 2021 au Royaume-Uni s’en prend plus particulièrement aux SUV et aux 4x4, des catégories de véhicules qu’il considère comme : « une catastrophe pour notre santé, notre sécurité publique et notre climat. » En plus d’être polluants, ils estiment que les SUV et les 4x4 sont dangereux : « les SUV sont beaucoup plus susceptibles de tuer que les voitures normales lorsqu'ils heurtent des piétons. Même les conducteurs et les passagers de SUV sont plus susceptibles de mourir dans des accidents. »

Pour faire passer son message, le collectif a choisi une méthode plutôt douce : « Nous voulons rendre impossible la possession d'un énorme 4x4 polluant dans les zones urbaines du monde. Nous le faisons en dégonflant les pneus de ces véhicules massifs et inutiles, causant des inconvénients et des dépenses à leurs propriétaires. »

Pointé du doigt pour avoir dégonflé, à Lyon, les pneus d’un véhicule sur lequel figurait une vignette de stationnement pour personne en situation de handicap, une erreur par ailleurs reconnue sans tarder, "Tyre Extinguishers" communique régulièrement sur les réseaux sociaux et son site Internet les résultats de ses sorties nocturnes.

Prenant la relève d'autres collectifs utilisant la même méthode et en activité dans toute l’Europe, le collectif sévit depuis quelques semaines en France, et a notamment revendiqué des actions à Saint-Quentin, Toulouse, Paris, Lyon, Rennes, Meudon, Clamart, ou encore Nantes. Un phénomène qui prend de l’ampleur, au grand dam des citadins roulant en SUV.