Il frotte la jante de sa Ferrari en plein Paris

Rouler en SUV ne garantit pas de grimper sur tous les trottoirs sans anicroches. La preuve avec ce Ferrari Purosangue à la jante endommagée devant l'hôtel Plaza Athénée à Paris.

Sortir d'une place de parking dans une rue étroite avec un véhicule imposant demande une certaine adresse. Ajoutez à cela un blason prestigieux et la note peut vite devenir salée. Une leçon apprise de manière très brutale par le propriétaire de ce SUV Ferrari Purosangue.

Sur les images partagées sur le réseau social Instagram, le véhicule surélevé manœuvre devant l'hôtel Plaza Athénée à Paris pour contourner une Bugatti Chiron. Mauvaise nouvelle : le conducteur prend trop large et vient taper le trottoir situé devant l'établissement de luxe. Un accident qui demandera quelques retouches voire le remplacement de la jante pour un parfait état de présentation.

Le Purosangue, une auto historique

Pour rappel, avec le Purosangue, Ferrari met en 2023 pour la première fois les roues dans le monde des modèles haut sur pattes. Son V12 atmosphérique développe la bagatelle de 725 chevaux pour 716 Nm de couple. De quoi réaliser le 0 à 100 km/h en 3,3 secondes avant d'atteindre une vitesse de pointe de 310 km/h avec une sonorité grisante pour les fans Ferrari. Ses tarifs débutent à 384 220 euros hors malus.

