Il sera possible de découvrir et tester le Cybercab, le robotaxi de Tesla, à Paris dès le 23 novembre

Après l’avoir présenté en octobre dernier dans les studios Warner Bros de Los Angeles, le robotaxi de Tesla par en tournée et passera par la capitale. C’est ainsi qu’il sera possible de le découvrir au showroom de la marque en face de l’église de la Madeleine du 23 novembre au 8 décembre.

Il n’y aura toutefois pas de la place pour tout le monde puisque Tesla indique que « l’espace est limité » et qu’il faut s’inscrire au préalable. En plus de pouvoir le découvrir, des essais routiers seront à disposition.

En toute logique, les essais ne s’effectueront qu’en passager puisque ce taxi se veut entièrement autonome et s’affranchit donc de pédales et du volant. Les deux occupants n’ont rien à faire, juste à se distraire via le grand écran central. Les professionnels du transport, tels que les taxis et autres chauffeurs, viendront-ils l’essayer ? Rien n’est moins sûr puisqu’un tel véhicule représente une vraie menace dans le futur.

Pour Tesla, le Cybercab se justifie : " Pour créer un avenir durable, nous devons démocratiser les moyens de transport. Pour ce faire, nous rendons la conduite plus efficace, plus abordable et plus sûre. L'autonomie rend cet avenir possible dès aujourd'hui, en offrant la possibilité de réduire la consommation d'énergie, le trafic routier et les erreurs humaines, tout en diminuant les coûts d'exploitation. "

Une tournée européenne

Pour le moment, le Cybercab n’est pas commercialisé. Elon Musk indique simplement qu’il débarquera avant 2027 à un prix inférieur à 30 000 dollars. Aucune information n’est divulguée concernant la puissance du moteur, ni la capacité de la batterie et donc l’autonomie. Toutefois, la recharge de son accumulateur s’effectuera par induction.

Le Tesla Cybercab ne se contentera pas de passer que par Paris. Dans la même période, il s'exposera à Londres ainsi que Berlin. Dès la mi-décembre, les villes d'Amsterdam, de Stockholm et d'Oslo l'accueilleront.