Immatriculations 3e trimestre 2020 : les ventes aux flottes sortent enfin la tête de l’eau

Septembre a enregistré 9,09 % de hausse. On est désormais très loin des chiffres catastrophiques du printemps. Le marché français du véhicule d’entreprise, victime des conséquences du confinement, avait alors chuté de 84 % en avril et de 40 % en mai. Cela avant de connaître de premiers signes encourageants cet été (- 3,65 % en juin, - 3,9 % au cours du mois de juillet et - 6,27 % en août), à la faveur notamment d’un bonus écologique augmenté pour les modèles électriques (passant de 3 000 à 5 000 euros) et réactivé à hauteur de 2000 euros pour les hybrides rechargeables.

Le segment B2B « tire le marché automobile national »

« Pour la première fois depuis le mois de mars et le début du confinement, les immatriculations de voitures particulières (VP) et d’utilitaires légers (VUL) sont dans le vert, avec 80 437 unités immatriculées en septembre », détaille l’Arval Mobility Observatory (AMO). L’organisme, qui scrute au quotidien les mouvements dans les flottes, considère que le segment « refait petit à petit son retard et tire de nouveau le marché automobile national qui demeure, lui, fragile. » À titre de comparaison, les immatriculations de voitures neuves aux particuliers ont diminué de 3 % par rapport à septembre 2019.

Les 9 % de mieux à l’échelle des flottes sont toutefois à nuancer. Ils sont dus principalement aux bons résultats des utilitaires légers. Plus de 32 400 fourgonnettes et fourgons neufs ont en effet rejoint les parcs automobiles des entreprises en septembre, ce qui correspond à près de 20 % d’augmentation sur un an. L’Arval Mobility Observatory précise au passage que les utilitaires légers roulant au diesel ont connu un net regain d’intérêt (+ 20 %). Pendant ce temps, les ventes de voitures de fonction (ou de service) ont vécu une éclaircie plus relative, de l’ordre de 2,9 %, portée entre autres par l’adhésion des professionnels pour les énergies renouvelables, le 100 % électrique, l’hybride simple et surtout l’hybride rechargeable (+ 300 % de croissance).

Les voitures qui ont animé le trimestre dans les flottes

D’après les données recueillies par le cabinet AAA Data, expert en statistiques automobiles, c’est la Renault Clio V qui a occupé, comme depuis le début de l’année, le premier rang des voitures particulières distribuées aux flottes (hors sociétés de location courte durée et administrations) au cours du troisième trimestre, avec 9 811 exemplaires au compteur.

Le best-seller au losange est le seul opus Renault dans le top 5, collé au train par quatre modèles Peugeot. Un peloton emmené par la nouvelle 208 (2e avec 7 829 exemplaires), qui gagne une place par rapport au premier semestre. Cette présence en force de Peugeot aux avant-postes a des conséquences directes sur le classement général. La marque au lion sort leader du top 20 en volume de ventes, avec 29 648 unités, contre 25 115 pour Renault. Si l’on ajoute les commandes de Citroën, le groupe PSA concentre 40 429 voitures distribuées sur le marché B2B entre le 1er juillet et le 30 septembre.

Du côté des constructeurs étrangers, seulement quatre représentants figurent au palmarès mais c’est déjà un de plus qu’au premier semestre. Volvo fait en effet son entrée à la 17e place avec son SUV urbain XC40. La nouvelle Toyota Corolla fait également une apparition remarquée, prenant la 16e place avec 1 514 unités commercialisées. Les Mercedes Classe A et Volkswagen Tiguan, respectivement 13e et 18e, continuent quant à eux leur ascension sur un rythme prometteur.

Immatriculations des voitures particulières dans les flottes (hors sociétés auto et loueurs courte durée) au troisième trimestre 2020

Rang Marques et modèles Ventes 3e trimestre 1 Renault Clio 9 811 2 Peugeot 208 7 829 3 Peugeot 2008 6 585 4 Peugeot 3008 6 359 5 Peugeot 308 5 711 6 Citroën C3 5 126 7 Renault Mégane 4 318 8 Renault Kadjar 3 166 9 Peugeot 5008 3 164 10 Renault Captur 3 121 11 Citroën C5 Aircross 2 397 12 Renault Twingo 2 219 13 Mercedes Classe A 1 942 14 Citroën C4 SpaceTourer 1 731 15 Citroën C3 Aircross 1 527 16 Toyota Corolla 1 514 17 Volvo XC40 1 441 18 Volkswagen Tiguan 1 333 19 Renault Zoé 1 277 20 Renault Grand Scénic 1 203

Le top 20 des utilitaires légers les plus vendus

Chez les utilitaires légers, les dix premières places sont trustées, comme chez les VP, par des modèles tricolores. Renault s’adjuge l’intégralité du podium avec son Master, sa Kangoo et son Trafic de dernières générations (plus de 19 000 unités à eux trois). En embuscade, on retrouve Citroën avec son Berlingo (4e avec 5 589 unités) et Peugeot avec son Partner (5e avec 5 189 unités).

Aux portes du top 10 pointe à présent le Mercedes Sprinter. 2 314 immatriculations auprès des professionnels sur le dernier trimestre. Pour le fourgon allemand, désormais 11e du marché, c’est deux places de gagnées par rapport au premier semestre.

D’autres VUL signés de marques étrangères confirment leur progression ou du moins leur solide maintien dans la deuxième partie du top 20. C’est le cas du Ford Transit Custom (1 883 exemplaires), du Fiat Ducato (1 501 unités) et du Volkswagen Transporter VI, dont 1 256 spécimens ont rejoint les parcs automobiles des sociétés ces trois derniers mois.

Immatriculations des VUL légers neufs dans les flottes (hors sociétés auto et loueurs courte durée) au troisième trimestre 2020

Rang Marques et modèles Ventes 3e trimestre 1 Renault Master 6 676 2 Renault Kangoo 6 484 3 Renault Trafic 5 983 4 Citroën Berlingo 5 589 5 Peugeot Partner 5 189 6 Renault Clio 4 320 7 Peugeot Expert 3 691 8 Peugeot Boxer 3 183 9 Citroën Jumpy 3 000 10 Citroën C3 2 442 11 Mercedes Sprinter 2 314 12 Citroën Jumper 2 090 13 Ford Transit Custom 1 883 14 Renault Master RT3 1 730 15 Peugeot 208 1 716 16 Mercedes Vito 1 509 17 Fiat Ducato 1 501 18 Volkswagen Transporter 1 256 19 Ford Transit 2T 1 182 20 Peugeot 308 1 143

L’embellie va-t-elle se confirmer ?

Si septembre a sonné un net rebond du marché après une longue période de chute libre (- 21,7 % sur l’ensemble des neuf premiers mois par rapport à 2019), l’embellie de ce début d’automne sera-t-elle en mesure de perdurer au cours du dernier trimestre dans un contexte économique toujours très incertain. Tout dépendra vraisemblablement de l’intensité de la deuxième vague épidémique de Covid 19 et de l’impact qu’auront sur la vie des entreprises les restrictions sanitaires adoptées par le gouvernement et les autorités locales. Wait and see…