Incroyable mais vrai, la Lancia Ypsilon est à nouveau restylée

La fusion entre PSA et FCA a formé Stellantis, qui a des objectifs bien précis. A commencer par la relance de Lancia, sous assistance respiratoire depuis déjà quelques années après avoir été mis de côté par feu Sergio Marchionne. La marque italienne continue toutefois de vendre son unique citadine, l'Ypsilon, en Italie uniquement.

Une auto qui fête cette année son dixième anniversaire et qui reçoit un restylage tout en douceur. Il n'est pas question d'investir des sommes folles pour une voiture qui va de toute façon être retiré à court terme pour laisser sa place à de nouveaux produits.

Nouveaux feux à LED, calandre plus petite et dotée de lamelles verticales, pièces chromées à l'extérieur, l'Ypsilon n'est clairement pas bouleversée. Tout juste si on note l'apparition de cette nouvelle teinte bleue "Elegant". C'est finalement à l'intérieur que l'on trouve le plus de changements avec l'écran tactile 7 pouces qui adopte la connectivité smartphone (CarPlay et Android Auto).

Sous le capot, pas de changement puisque l'Ypsilon avait déjà gagné l'an dernier un 1.0 essence microhybride 70 ch, et un 0.9 litre de 70 ch fonctionnant au GPL.