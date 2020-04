Interview confinée - Stéphane Magnin, directeur général de Suzuki France : « Après le confinement nous organiserons un grand week-end avec toute l’équipe ».

Certains confinés sont plus heureux que d’autres, ou moins malheureux du moins. Prenez Stéphane Magnin. Le directeur général de Suzuki France a la chance de disposer d’une petite terrasse dans son appartement parisien, mais en plus, il est à la tête d’une marque qui a explosé ses ventes l’an passé, avec un chiffre historique de plus de 31 000 unités. Enfin, il a réussi à lancer son SUV S Cross juste avant le confinement et le constructeur est l’un des plus rentable du monde.

Pour autant, le boss de Suzuki ne passe pas ses journées à profiter du beau temps et du bon temps. « Je commence mes journées par une confcall avec tous les managers, avant que ces derniers ne se mettent eux-mêmes en contact avec leurs équipes. » Des équipes qui profitent de ce moment pour développer des projets qu’ils n’avaient pas eu le temps de finaliser avant. Pendant ce temps, leur patron reste en contact constant avec le réseau de concessionnaires, car il ne faut pas oublier que 75% des ateliers Suzuki restent ouverts sur le territoire. « On a mis en place une hot line pour que les soignants, mais aussi les personnels des supermarchés ou les éboueurs puissent disposer de leur voiture, malgré la situation. » Et pour tous les clients Suzuki, le service d’assistance reste à leur disposition jusqu’à la fin du confinement, même si leur voiture n’est plus sous garantie. Pour ses concessionnaires Stéphane Magnin conserve également l’accès au magasin de pièces détachées. « Nous sommes l’un des rares importateurs à gérer ce magasin directement, en interne. Pour les voitures, bien sûr, mais aussi pour la moto et la marine », puisque Suzuki propose des moteurs de bateaux. Une vingtaine de personnes travaillent dans cette unité de stockage pour alimenter le réseau deux fois par semaine.

Cinq nouveautés à lancer cette année

Cette gestion complexe d’une période compliquée, n’empêche pas Stéphane Magnin de penser à l’après. Car non seulement le constructeur fête son centenaire cette année, mais le calendrier de lancements de nouveaux modèles est plutôt serré pour 2020. La Swift Sport, dont le lancement était prévu fin mars se déroulera dès la fin du confinement. Et deux restylages suivront : celui de l’Ignis et de la Swift. Puis, à la rentrée de septembre, deux grosses nouveautés arriveront en France : un break et un SUV hybrides. Tous deux sont conçus sur une base de Toyota Corolla et de Rav4. Mais d’ici là, Stéphane Magnin pense très fort au jour du déconfinement, celui où il pourra enfin retrouver ses équipes en chair et en os. Et il leur a déjà promis un grand week-end dans les Alpes pour fêter ces retrouvailles. « Un week-end où l’on se rendra en voiture, bien sûr ».