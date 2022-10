Iran: une Paykan symbole de dissidence

Ce n’est pas tous les jours que l’on aperçoit une Paykan dans les rues de Paris. Pourtant, il était possible de découvrir ce symbole de la culture populaire iranienne pendant ce mois d’août 2022 à la galerie 3537, rue des Francs-Bourgeois en plein cœur du Marais.

On pouvait admirer une Paykan peinte par l’artiste Alizera Shojaian dans la cour de l’Hôtel du Coulanges, magnifique construction édifiée au XVIIème siècle qui est devenue le siège d’une galerie d’art contemporain.

La Paykan en question draine un lourd passé : elle a été offerte à Nicolae Ceaucescu par le Shah d’Iran. Entre régimes autoritaires, on se comprend, on se congratule et on se fait des petits cadeaux.

Alizera Shojaian, l’un des lauréats du prix de la dissidence créative Vaclav Havl 2022, a choisi ce support pour s’exprimer sur l’intolérance infligée aux minorités dans son pays.

La Paykan est une berline emblématique de la société iranienne. Elle a été fabriquée par la société Iran Khodro de 1979 à 2005.

La Paykan est arrivée en Iran par l’entremise de la firme Peugeot. À l’origine, il s’agit d’une Hillman Hunter fabriquée en Grande-Bretagne dans les années 1960 par le groupe Rootes. Cette entreprise fut achetée par Peugeot en 1976 quand la société franc-comtoise reprit toutes les filiales européennes de Chrysler (Simca en France, Rootes au Royaume-Uni et Barreiros en Espagne).

PSA était très bien implantée en Iran où elle était associée avec deux partenaires : Iran Khodro pour la fabrication des Peugeot et la SAIPA pour l’assemblage des Citroën. De fait, l'Iran a longtemps représenté le premier marché étranger en volume pour la marque au lion.

En mars 2012, PSA dut se retirer d’Iran sous la pression d’un lobby américain s’opposant à l’implication de GM dans ce pays. Et ce au prétexte que depuis février, les deux groupes s’étaient rapprochés… GM et PSA se séparent dès décembre 2013 et Peugeot a à nouveau la voie libre en Iran.