Ces Peugeot qui ne sont pas vendues en France

L'une des premières mesures de Carlos Tavares à son arrivée à la tête de PSA, en 2014, a été de tailler dans les gammes. Pour faire des économies et améliorer les marges, sa consigne a été de resserrer les offres. Il y a notamment eu le classement sans suite de véhicules produits en faible quantité, par exemple chez Peugeot le RCZ ou le 807. Le patron n'a toutefois pas encore vraiment imposé une politique de produits globaux, avec une gamme mondiale. Il reste encore de nombreux véhicules pensés pour des régions hors d'Europe.

Les modèles et variantes spécifiques

301

308

408

4008

508 L

Landtrek

Pick-up

Ces anciennes qui ne sont pas encore à la retraite

Lorsque Peugeot lance un nouveau modèle chez nous, en toute logique, la génération précédente est retirée du catalogue. Mais souvent, les anciennes Peugeot font du rab à l'international, le plus souvent dans des pays émergents pour avoir une offre économique.

2008 et 3008

308

206 et 405

Certaines Peugeot semblent éternelles. Ce n'est pas une blague, les 206 et 405 existent encore ! La berline, pourtant stoppée en 1997 chez nous, est toujours produite en Iran, et même depuis peu en Azerbaïdjan (sous le nom 406), avec un look à peine revu. En Iran, l'auto est fabriquée par le constructeur local Iran Khodro et est restée un succès. Au point qu'en 2017, la 405 était le troisième modèle le plus vendu dans le monde par PSA ! Pour la 206, c'est pareil, l'auto est toujours disponible en Iran avec son visage d'origine. Iran Khodro propose aussi la 207, qui était notre 206+, à savoir une 206 restylée avec le look de la 207.