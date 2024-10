Alain Descat, directeur des marques premium de Stellantis en France : "Le Mondial ? Un timing parfait pour Alfa, pas pour Lancia et DS"

Il dirige, pour la France, les trois marques qui posent quelques soucis au groupe Stellantis. Alain Descat est le patron du premium dans l’hexagone, mais si Lancia renaît tout juste de ses cendres, DS est une marque jeune qui fête ses dix ans seulement. Quant à Alfa Romeo, elle a traversé une période difficile et mise beaucoup sur son SUV Junior pour rebondir.

Mais le patron du haut de gamme Stellantis a choisi de ne venir au Mondial qu’avec une seule de ses marques : Alfa Romeo, et de ne pas présenter le petit dernier, Lancia, pourtant en plein lancement de sa nouvelle Ypsilon. « C’est trop tôt. Nous venons à peine d’ouvrir deux points de vente ». Et il serait effectivement mal venu de présenter une auto à de futurs clients qui ne sauraient pas où l’acheter.

Lancia développe son réseau et DS attend son nouveau fleuron

DS non plus n’est pas au rendez-vous. Cette absence serait liée, elle aussi, à un mauvais timing. « Là encore, c’est trop tôt. Nous allons présenter le fleuron de la gamme dans quelque temps, avec une version électrique de plus de 700 km d’autonomie ». S’appellera-t-il DS8 et prendra-t-il la forme d’un grand crossover coupé ? Mystère.

En attendant, Alfa est bel et bien présent au Mondial et la marque milanaise donne le sourire à son patron français. « On vient tout juste d’ouvrir les commandes du Junior en version Veloce 280 ch électrique, et une demi-heure après cette ouverture, nous avons déjà enregistré une commande ». Tout en rappelant que le stand prend chaque jour plusieurs autres commandes, notamment pour des Giulia, un modèle qui flirte déjà avec les huit ans d’existence.

Une auto vieillissante, comme l’est le Stelvio. Mais Alain Descat se veut rassurant : leurs successeurs arrivent. En version 100% électrique ? Toutes les options sont ouvertes, grâce aux plateformes multimodales de Stellantis.