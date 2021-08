Jaguar F-Pace : une nouvelle version R-Dynamic Black

Restylé fin 2020, le F-Pace profite de quelques évolutions de gamme, apportées avec le millésime 2022. L'offre intègre une nouvelle série spéciale, la R-Dynamic Black. Comme son nom le suggère, cette version reçoit le Black Pack.

Avec lui, la grille de calandre et son contour, les inserts dans le boucliers et les ailes ainsi que le félin bondissant sur la malle sont en noir brillant. Le Black Pack est ici complété par des coques de rétros et des barres de toit en noir. La série spéciale reçoit aussi des jantes de 20 pouces peintes… en noir ! Elles cachent des étriers de frein rouges. À bord, il y a un pédalier en métal apparent et des inserts en bois "Satin Charcoal Ash". La dotation de série comprend le toit en verre panoramique (fixe).

Le R-Dynamic Black est proposé avec toute la palette de coloris du F-Pace, qui s'enrichit d'un nouveau blanc nacré "Ostuni Pearl White". De plus, sur l'ensemble de la gamme, il y a de nouvelles fonctionnalités qui améliorent la qualité de l'air dans l'habitacle. La première analyse le taux de CO2 dans l'habitacle, ce qui permet à la clim d'envoyer davantage d'air frais si le taux grimpe. La seconde est l'Air Purge : avant le départ (on indique l'heure via le GPS ou à distance grâce à une application smartphone), le recyclage de l'air est activé.

Le R-Dynamic Black est proposé à partir de 64 480 €, avec le moteur diesel 163 ch. C'est 67 390 € avec le diesel 204 ch, 76 680 € avec le diesel 300 ch. Il existe aussi une version hybride rechargeable, la P400e de 404 ch, à 81 800 €.

Au sommet de l'offre F-Pace, il y a toujours le SVR avec V8 de 550 ch. Il profite pour la première fois du Black Pack.