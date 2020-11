Jaguar se met à l'E85 avec l'E-Pace restylé

Depuis la rentrée, les restylages se sont enchaînés à un rythme effréné chez Jaguar ! Après la F-Pace et la XF, c'est le petit SUV E-Pace qui a été rafraîchi. Les retouches esthétiques sont toutefois légères : nouvelle signature lumineuse avant à double J, grille de calandre avec effet diamants, boucliers inédits.

À l’intérieur, pas de grand chambardement comme sur les grandes sœurs. L'E-Pace restylé se contente d'un nouveau volant et d'une console centrale revue, avec un écran central plus grand, à 11,4 pouces. Il occupe ainsi bien l'espace et supprime le contour en plastique peu flatteur. L'E-Pace adopte le rétroviseur central qui affiche les images d'une caméra, ce qui permet de tout voir même s'il y a du monde sur la banquette. Le levier de vitesses de la boîte auto se fait plus discret. On trouve derrière lui une zone pour la recharge des téléphones par induction.

Le plus intéressant du restylage se situe sous le capot, avec deux nouveautés majeures. Il y a d'abord une variante hybride rechargeable, qui reprend l'ensemble technique vu sur le Range Rover Evoque, soit un trois cylindres 1.5 essence de 200 ch couplé à un bloc électrique de 109 ch. Cet E-Pace est doté d'une batterie de 15 kWh, qui permet de faire jusqu'à 55 km en mode électrique.

L'autre arrivée dans la gamme, c'est un moteur Flexfuel. Le moteur essence 200 ch à micro-hybridation peut ainsi rouler à l'E85 ! Si ce carburant entraîne une hausse de la consommation (en moyenne 20 %), il coûte moins de 70 centimes le litre ! C'est donc intéressant.

Le reste de la gamme comprend des quatre cylindres 2.0 essence de 200 (sans Flexfuel), 250 et 300 ch, et des quatre cylindres 2.0 diesel de 163 et 204 ch. Le petit diesel est le seul proposé en boîte manuelle et traction. Pour le reste, c'est boîte auto et transmission intégrale d'office. L'E-Pace restylé est déjà disponible à la commande, avec une gamme qui commence à 39 000 €.