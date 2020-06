Jean-Dominique Senard confirme "une étape supplémentaire dans l'alliance Renault-Nissan/Daimler"

Le tout frais nouveau président du conseil d'administration de Renault, Jean-Dominique Senard, était l'invité hier matin jeudi 4 juin 2020, de notre confrère Hedwige Chevrillon, pendant la matinale de BFM Business.

Il a durant cette entrevue confirmé les rumeurs déjà entendues, et dont nous nous étions fait le relais, concernant un renforcement du partenariat entre le groupe Renault-Nissan, et Daimler, la maison mère de Mercedes. Et si la priorité de Renault en ce moment, c'est un grand plan de relance et d'économie, mais aussi une bonification des relations avec Nissan, Daimler n'est pas mis de côté.

Ainsi le big boss s'exprime en ces termes : "Nous avons décidé avec Clotilde Delbos (directeur général de Renault par intérim, N.D.L.R.) de redonner du souffle à cette alliance et nous avons eu un écho très favorable de Ola Källenius (président du conseil d'administration de Daimler AG, N.D.L.R.) qui lui aussi le souhaite aussi".

Cela ne passera pas par un mouvement capitalistique. "Ce n'est pas nécessaire" a indiqué Jean-Dominique Senard, dont l'entreprise possède 1,55 % du capital de Daimler via Renault et 1,55 % via Nissan. À l’inverse, Daimler possède 3,1 % de chaque constructeur par le biais d'une participation croisée. Il n'y aura pas de montée au capital ni pour l'un ni pour l'autre.

Industriellement, le patron du constructeur français souligne que "Nous travaillons déjà beaucoup ensemble, nous fabriquons des utilitaires pour Daimler, et nous le faisons en des termes de qualité que Daimler n'a jamais remis en cause".

En effet, dans l'usine de Maubeuge (dans le Nord), Renault fabrique le Mercedes Citan, un petit utilitaire sur base de Kangoo. Mais ce n'est pas tout, le partenariat entre les deux groupes a donné naissance à la doublette Twingo/Smart Forfour, basée sur la même plateforme, tandis que Renault fournit à Mercedes des petits moteurs diesels (le 1.5 et le 1.6 dCi) pour ses entrées de gamme. Le récent 1.3 essence a pour sa part été co-développé par les deux.

Et M. Senard de conclure : "Nous allons continuer et nous allons trouver des chemins pour, je l'espère, dans quelques semaines, pouvoir annoncer avec Daimler une étape supplémentaire dans l'alliance".

Un nouvel utilitaire Mercedes sur base Renault ?

Les choses sont donc claires. Le partenariat entre les deux constructeurs n'est pas en perte de vitesse, comme certains avaient pu le prédire. Il ne demande qu'à être relancé. Daimler, ou plutôt Mercedes, a de toute façon besoin de l'expertise de Renault pour les petits moteurs diesels, qui même en perte de vitesse, sont encore importants sur le segment premium. Renault a aussi besoin de l'allemand pour augmenter ses volumes sur le segment des utilitaires.

D'ailleurs, c'est probablement de ce côté-là que le partenariat pourrait se renforcer. En effet, Renault produisait jusque-là l'Opel Vivaro, clone du Renault Trafic. Mais Opel étant passé sous la coupe de PSA, la prochaine génération sera basée sur un modèle du concurrent du losange. Et cela laisse la place à un Trafic rebadgé Mercedes. Pure supposition à ce stade, mais crédible et confirmé par une source proche du dossier à l'agence Reuters. Il pourrait aussi y avoir un partenariat tournant autour de l'électrique, une thématique importante et en phase avec les grandes orientations gouvernementales.

En tout cas, c'est le grand chambardement de tous bords pour le constructeur au losange. Après les annonces de réduction de voilure, de coupe dans les effectifs, de l'obtention du prêt de 5 milliards garanti par l'État, voilà que ce sont les alliances stratégiques qui sont remises sur le tapis.

Plus d'infos donc dans quelques jours ou semaines. A suivre sur Caradisiac évidemment.