Jeep dévoile les prix des Renegade et Compass hybrides rechargeables

Si, à l'ouverture des commandes, l'hybridation rechargeable chez Jeep n'était disponible qu'en édition de lancement, et en version 240 ch, cette fois, le catalogue s'étoffe. Les Compass et Renegade 4xe sont ainsi déclinées en variantes en 190 et 240 ch. Cela permet à Jeep de baisser le ticket d'entrée des Compass et Renegade.

Les deux moteurs reposent sur la même architecture : un bloc quatre cylindres 1.3 turbo (130 et 180 ch) associé à un moteur électrique similaire, placé sur l'essieu arrière, et à une batterie de 11,4 kWh. Dans chaque cas, la boîte automatique AT6 est évidemment imposée.

Prix Renegade 4xe (2020)

Brooklyn (190 ch) : 38 700 €

Limited (190 ch) : 39 900 €

S (240 ch) : 42 500 €

Trailhawk (240 ch) : 42 500 €

Prix Compass 4xe (2020)