Jeep Renegade et Compass hybrides rechargeables : prix dès 40 900 €

Un nouveau type de transmission intégrale fait son arrivée chez Jeep, sur le petit Renegade et le compact Compass. Voici les 4x4 hybrides, avec un bloc thermique (un 1.3 turbo essence) qui entraîne les roues avant et un bloc électrique qui entraîne les roues arrière. Ces premières Jeep branchées affichent une puissance cumulée de 240 ch. De quoi passer de 0 à 100 km/h en moins de 7 secondes. La vitesse maximale en mode électrique est limitée à 130 km/h.

C'est devenu une habitude : ces variantes seront d'abord lancées avec une série spéciale First Edition, réservée aux clients qui auront montré leur intérêt sur un site dédié. Il y aura un choix entre deux types de First Edition : l'Urban, au look plus sportif avec notamment des jantes 19 pouces, et l'Off-road au look plus aventurier. Cinq couleurs de carrosserie seront au menu : Carbon Black, Alpine White, Granite Crystal, Blue Shade et Sting Grey. L'équipement comprendra le système de navigation sur écran tactile, la surveillance des angles morts, la caméra de recul…

Les First Edition seront vendues avec une "Wallbox Hybrid", avec une puissance de charge jusqu'à 3 kW pour recharger la batterie en 3h30. Il sera possible d’augmenter la puissance de charge à 7,4 kW pour réduire la durée de charge à 1h40.

Jeep indique déjà que le Renegade 4xe First Edition commencera à 40 900 €. Pour le Compass, ce sera 44 500 €. Jeep proposera ensuite l'hybride sur les variantes classiques, ce qui permettra de faire baisser les tarifs. Les livraisons commenceront au début de l'été.