Jeep : édition Quiksilver pour le Renegade

Toujours associé à la marque Quiksilver, Jeep revient à la charge avec le Renegade. Déjà proposé en édition spéciale "Quiksilver" au printemps, le SUV se retrouve à nouveau badgé du spécialiste des équipements de sport et de vêtements, mais dans une version "hiver".

Les spécificités de style extérieures sont la calandre noire, les ouïes chromées, les jantes spéciales 16 pouces, le sticker de capot et le badge en aluminium sur le montant central. Le Renegade Quiksilver Edition est proposé avec plusieurs teintes : rouge colorado, blanc alpin, bleu "Jet Set", glacier, et gris mat. Seul le rouge est de série. Les sièges et volant sont chauffants, pour coller avec l'esprit "montagne" et hiver de cette série spéciale.

Le Renegade Quiksilver Edition reprend le système UConnect avec connectivité embarquée, et les équipements suivants :

capteurs de pluie et de luminosité,

ouverture et le démarrage sans clé

rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

système multimédia à écran tactile UConnect 7 pouces avec Apple Carplay et Android Auto

radars de recul, la climatisation automatique bizone

régulateur et limiteur de vitesse intelligent

système de reconnaissance des panneaux de signalisation

système d’avertissement de franchissement de ligne avec correction

Prix Jeep Renegade Quiksilver Edition