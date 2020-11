Spécial USA - Jeep : le calendrier des nouveautés jusqu'en 2023

Dans le futur ensemble FCA-PSA, nommé Stellantis, la plus grosse marque ne sera pas celle que l'on croit. En effet, en matière de ventes, le numéro 1 du groupe est Jeep ! Mine de rien, en 2019, l'américain a écoulé 1,48 million de véhicules dans le monde (dont 923 000 aux États-Unis). Pour Peugeot, c'était 1,46 million et pour Fiat 1,35 million !

Sergio Marchionne, ex-patron de FCA (Fiat Chrysler Automobiles), avait bien compris l'importance et le potentiel de Jeep, qui tire bien sûr profit de la mode des SUV et jouit d'une bonne renommée internationale. Au point de quasiment tout miser sur lui. Lors de la présentation du dernier plan stratégique du groupe italo-américain, alors que quasiment rien n'était dit pour Chrysler et Dodge, un riche calendrier de nouveautés était annoncé pour Jeep.

Et si les calendriers de Marchionne étaient souvent farfelus pour les marques italiennes (notamment Alfa Romeo), celui de Jeep est plutôt suivi. Depuis cette présentation, la marque a lancé un nouveau Wrangle, a dévoilé son dérivé pick-up Gladiator (fin 2018) et s'est mise à l'hybride rechargeable. Depuis, il est vrai que c'est calme, mais les choses vont de nouveau s'accélérer à partir de 2021, notamment du côté des grands modèles.

Le calendrier des nouveautés Jeep 2021-2023

Date Modèle Début 2021 Wrangler 4xe Nouveau moteur Début 2021 Gladiator Nouveau modèle Printemps 2021 Compass Restylage Fin 2021 Grand Cherokee 5/7 places Nouvelle génération (5e) 2022 Petit SUV Nouveau modèle 2023 Cherokee Nouvelle génération 2023 Renegade Nouvelle génération (2e)

Wrangler 4xe et Gladiator - 2021

Le Wrangler sera le troisième véhicule hybride rechargeable de Jeep, après les Renegade et Compass. Le véhicule reçoit un 2.0 turbo essence et deux moteurs électriques pour une puissance cumulée de 375 ch. Grâce à une batterie de 17 kWh, le modèle pourrait faire une quarantaine de kilomètres en 100 % électrique. L'avantage est surtout d'avoir un Wrangler sans malus. Et bien sûr, il ne perd pas ses capacités de franchissement.

Autre nouveauté associée au Wrangler attendue chez nous d'ici quelques mois : le pick-up Gladiator. Celui-ci devait arriver en Europe courant 2020, il faut croire que le coronavirus a entraîné un retard. Le Gladiator était annoncé avec un diesel de 260 ch.

Grand Cherokee 5 et 7 places - 2021

Face à des rivaux allemands plus récents et bien plus modernes, l'actuel Grand Cherokee n'arrive plus à cacher ses rides. Il faut dire que l'actuel date de 2011. Heureusement, une toute nouvelle génération sera prête en 2021. Elle verra même double, puisque Jeep compte proposer deux modèles avec 5 et 7 places. C'est d'ailleurs la variante à trois rangées de sièges qui sera mise en production en premier. Cette cinquième génération sera bien sûr l'occasion de remettre les pendules à l'heure en matière de technologies et de motorisations, avec notamment l'arrivée de l'hybridation et d'assistances à la conduite. La plate-forme sera une version allongée de celle de l'Alfa Romeo Stelvio. Un grand bond en avant en matière de présentation intérieure est attendu.

Et le Wagoneer ? 2021 marquera le retour des Wagoneer et Grand Wagoneer. Mais ces modèles ne sont pour le moment pas prévus pour l'Europe. Placés au-dessus des prochains Grand Cherokee, il faut dire qu'ils ne sont pas vraiment taillés pour nos marchés, avec un gabarit XXL de plus de 5 mètres de longueur. Avec ces Wagoneer, Jeep intégrera le segment des énormes 4X4, du style Cadillac Escalade.

Baby Jeep - 2022

Le projet a été confirmé dès 2018. Mais avec le groupe FCA, il faut savoir être patient. Le modèle est toujours au programme, il a été évoqué fin 2019 par le patron du marketing de Jeep Europe. Ce dernier avait assuré que ce véhicule, bien qu'au gabarit très urbain, gardera de bonnes capacités de franchissement. On peut ainsi le voir comme un rival du Suzuki Jimny. Reste que le flou demeure sur la suite du programme, le développement des futurs petits modèles du groupe ayant été mis sur pause avant la fusion avec PSA !

Cherokee et Renegade - 2023

En 2018, lors de la présentation du plan stratégique pour tout le groupe FCA, les changements de génération de ces modèles étaient prévus d'ici 2022. Mais les plans stratégiques de FCA ne sont jamais suivis à la lettre ! Évidemment, ces véhicules étant importants (près de 200.000 Cherokee ont été écoulés aux USA en 2019), Jeep va bien les renouveler. Mais le calendrier a pris du retard, en raison du Covid, mais aussi de la fusion avec PSA. Les nouvelles générations de ces modèles attendront sûrement 2023. Le prochain Cherokee devrait être cousin du futur Alfa Romeo Tonale, espéré dans les concessions en 2021. Et pour le prochain Renegade, il pourrait lui migrer sur une base PSA, la CMP du Peugeot 2008, ce qui lui permettrait d'exister en 100 % électrique.