Kia Ceed SW (2022) - Rendez-vous vendredi 3 décembre pour les premières images de l'essai en direct

Sans arriver à égaler les meilleures ventes de la catégorie que peuvent être une Peugeot 308 SW ou une Renault Megane Estate, la Kia Ceed SW continue tranquillement son bonhomme de chemin.

Apparue depuis début 2018, la troisième génération passe aujourd'hui par la case restyling. Les évolutions apportées à cette occasion sont significatives puisqu'elles portent tout d'abord sur le style de la famille de la compacte puisque la face avant change radicalement avec l'adoption d'une calandre revue surplombée par le nouveau logo de la marque. Les boucliers avant et arrière sont redessinés et il en est de même des projecteurs et des feux.

À l’intérieur, cela bouge également avec l'adoption d'une instrumentation digitale 12,3 pouces et d'un écran tactile central 10,25 pouces vu sur la plupart des dernières nouveautés du groupe Hyundai-Kia. L'équipement s'enrichit avec notamment Android Auto et Apple CarPlay fonctionnant à présent sans fil.

L'offre moteurs est riche avec 4 moteurs essence (100, 120, 160, 204 ch), un diesel (136 ch) et surtout un hybride rechargeable de 141 ch qui est en exclusivité sur le break. C'est justement ce moteur que nous aurons pour notre essai.

Les tarifs de ce break sont compris entre 22 990 et 35 490 € pour les thermiques et entre 35 790 et 41 490 € pour l'hybride rechargeable.