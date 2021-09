Après une première présentation en studio et même une prise en mains en Allemagne, l'EV6 fait aujourd'hui sa première sortie officielle. Même s'il est le cousin de la Hyundai Ioniq 5, aucun indice ne permet de faire le rapprochement entre ces modèles. Ainsi, si le positionnement de la Hyundai est à mi-chemin entre les berlines et les SUV, celui du Kia est plus simple car il s'agit d'un vrai SUV voire même SUV coupé avec une ceinture de caisse haute, une chute de pavillon prononcée et surtout une sacrée personnalité, notamment au niveau de sa poupe.

dailymotion Kia EV 6 - le différent - Vidéo en direct du salon de Munich 2021

Ainsi, celle-ci est parcourue par un immense bandeau lumineux qui parcourt toute la largeur du capot en englobant également les ailes. Kia a travaillé ce domaine et cela se remarque indéniablement.

Dans l'habitacle, l'EV6 se distingue par une nouvelle planche de bord composée d'une double dalle numérique dont la principale particularité se situe sous l'écran multimédia avec une réglette évolutive dont l'affichage change selon la fonction choisie (navigation ou radio). Une bonne idée qui a l'avantage de réduire le nombre de boutons. La console centrale est également originale puisqu'elle est flottante mais elle concentre encore beaucoup de boutons.

Avec son empattement de 2,90 m, l'EV6 propose une habitabilité particulièrement généreuse notamment pour l'espace aux jambes et même pour trois passagers. Le coffre offre une contenance intéressante de 520 litres.

Basé sur la même plateforme e-GMP que la Ioniq 5, le Kia EV6 sera animé par différents moteurs dont les puissances varient entre 229 et 325 ch. Une déclinaison GT forte de 585 ch serait même au programme. La batterie de 77 kWh permet une autonomie de 510 km. Du classique mais l'un des principaux points forts de ce EV6 réside, comme sur la Ioniq 5, sur sa capacité de recharge puisqu'il est capable d'accepter des charges de 200 kW. De quoi permettre une charge de 0 à 80 % en 18 min.

Le prochain rendez-vous avec l'EV6 est à la mi-octobre prochain avec les essais. Les tarifs sont compris entre 47 990 et 66 990 €.

J'aime Je n'aime pas

L'instant Caradisiac : une présentation en ville

L'idée de ce salon est de sortir l'auto du seul parc des expos. La mission est réussie avec plusieurs stands de constructeurs répartis dans la ville de Munich, même si cela rend la tâche des journalistes particulièrement compliquée.