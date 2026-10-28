Essai - Kia EV4 GT : du peps, 4 roues motrices mais une addition qui fait mal
2. Kia EV4 GT à 56 390 € : équipements, batterie réparable et (encore) des options
A 56 390 €, La version GT intègre complète avec par exemple les sièges avant ventilés et chauffants, et arrière chauffants, l’affichage tête haute, les jantes de 20'', la Clé digitale, l’instrumentation numérique et système de navigation sur double écran, la suspension pilotée avec lecture de la route par caméra, le toit ouvrant, un système audio Harman Kardon, etc. La pompe à chaleur, pourtant essentielle pour préserver l’autonomie en hiver, demeure facturée 1 000 € supplémentaires. De même que le chargeur embarqué de 22 kW.
Une batterie réparable !
Kia nous avait déjà fait la démonstration (photo ci-dessous), dans son centre de formation de Nanterre, de sa volonté de réparer les batteries de ses voitures électriques. Si les tarifs des interventions étaient alors de simples estimations, la marque nous annonce des chiffres officiels pour les différentes opérations sur EV4, soit à sa charge si la garantie court toujours (8 ans ou 160 000 km pour le système électrique), soit à celle du client si elle est dépassée :
Si l'état de santé de la batterie s'approche des 90 %, la marque prévoit un changement ou un rééquilibrage d'un ou plusieurs modules dans le réseau, pour un coût d'environ 1 500 €. Et s'il passe en dessous de ce seuil, elle prévoit un reconditionnement du pack aux Pays-Bas, pour environ 5 500 €. De quoi limiter l'empreinte écologique en faisant durer ses autos, et assurer une certaine valeur résiduelle quand l'auto approche les 10 ans…
Equipements et options
Version : 292 AUTONOMIE LONGUE AWD GT 81.4 KWH
Equipements de sécurité
Contrôle de traction (TCS)
Limiteur de vitesse
ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD)
Verrouillage automatique des portes asservi à la vitesse
Ouverture et démarrage sans clé "Smart Key"
Système de fixation ISOFIX sur sièges AR latéraux
Contrôle de la pression des pneumatiques (TPMS) avec affichage de la pression par pneumatique
Aide au démarrage en côte (HAC)
Airbags frontaux, latéraux et central AV
Feux AR à LED avec signature "Star Map"
Assistance au stationnement à distance avec fonctionnalités marche AV et AR
Assistance active à la conduite dans les embouteillages et au maintien dans le centre de la voie
Projecteurs AV matriciels à LED (12 Cubes) avec gestion adaptative des feux de route
Equipements de confort
Direction assistée
Lunette AR dégivrante
Vitres électriques
Sièges AV et AR chauffants
Porte-gobelets AV
Témoin de non-bouclage des ceintures AV/ AR
Climatisation automatique bi-zone
Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité
Volant chauffant
Poches aumônières au dos des sièges AV
Lève-vitres AV/AR électriques, séquentiels et anti-pincements à l'AV
Sièges AV ventilés
Vitres et lunette AR surteintées
Système de fixation ISOFIX sur sièges AR latéraux
Programmation de la recharge et de la température de l'habitacle
Frein de parking électrique (EPB) avec fonction Autohold
Système de navigation avec cartographie Europe et services connectés Kia Connect Live offerts
Système audio 6 HP
Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement
Rétroviseur intérieur électrochromatique
Connectique USB-C au dos des sièges conducteur et passager AV
Contour des vitres latérales noir brillant
Rétroviseurs extérieurs peints en noir brillant
Banquette AR 3 places rabattable 40/60
Porte-gobelets sur l'accoudoir central pour le second rang
Toit vitré ouvrant
Volant à réglage téléscopique manuel
Système de téléphonie mains-libres Bluetooth avec reconnaissance vocale et fonction streaming audio
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go (SCC2) couplé au système de
Système de pré-conditionnement de la batterie (assure une température optimale pour la charge
Assistance au stationnement à distance avec fonctionnalités marche AV et AR
Console centrale flottante avec accoudoir
Mode Repos : Fonction d'inclinaison automatique des sièges AV / relaxation lors d'une pause
Mode cinéma : aujstement optimisé des sièges AV + climatisation et éclairage spécifiques
Triple écran panoramique, intégrant un combiné d'instrumentation Supervision de 12,3,
Volant multifonctions GT à 3 branches en matière synthétique avec bouton de sélection de mode de
Sièges baquets GT en suède avec inserts Vert Néon
Sièges AV réglables électriquement avec réglages lombaires électriques
Aide au stationnement à distance (RSPA Entry)
Géolocalisation des bornes de recharge via la navigation embarquée et les services connectés Kia
Esthétique / Carrosserie
Peinture nacrée
Toit vitré ouvrant
Jantes en alliage 20" GT
Carrosserie bi-ton avec toit noir
Autres équipements
Capteur de pluie
Kit de réparation anti-crevaison
Prise 12V sur la console centrale
Contrôle électronique de la trajectoire (ESC)
Désembuage automatique du pare-brise
Boîte de vitesses mono rapport à réducteur
Pédalier finition aluminium
Plancher de coffre à double niveau
Eclairage intérieur à LED
Câble de recharge type 2 (T2-T2) 32A
Affichage tête-haute (HUD)
Appuis-tête AV/AR réglables en hauteur et en inclinaison (à l'AV uniquement)
Chargeur embarqué triphasé 11kW
Reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse (ISLA)
Système de freinage multi collision (MCB)
Pare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé (conducteur et passager)
Services télématiques Kia Connect offerts pendant 7 ans
Aide au maintien dans la file (LKA)
Système de détection d'obstacles AV et latéral avec fonction freinage (PCA)
Fonction "Plug & Charge"
Planificateur intelligent d'itinéraire
Solution de recharge pour prise domestique (adaptateur pour câble T2-T2)
Système anticollision avec détection des angles morts (BCA)
Carte Kia Charge (accès gratuit au service de recharge et à l'application)
Caméra 360° (SVM)
Caméra de détection de vigilance du conducteur (ICC)
Palettes de modulation de la puissance de freinage régénératif
Elargisseurs d'aile en matière recyclée peints en noir brillant
Eclairage d'ambiance personnalisable et dynamique
Hayon électrique à ouverture mains-libres
Fonctionnalité de mise à jour à distance "Over-the-Air" avec 2 mises à jour gratuites incluses
Système de préchauffage de l'habitacle
Système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes (FCA 2)
Système de chargement du smartphone par induction
Prise Combo 2 (CCS) pour de la recharge rapide
Sélecteur de mode de conduite (Normal, Eco, Sport, My Drive, Snow)
Système de freinage à récupération d'énergie avec fonction "i-Pedal 3.0"
Radars de parking AV, AR et latéraux (PDW)
Verrouillage de sécurité enfant automatique
Fonctionnalité d'éclairage dynamique (Welcome Light / Escort Light)
Appuie-têtes en matière recyclée et biosourcée
Buses de ventilation pour la 2ème rangée
Commandes vocales pour Assistant IA Kia
Insert noir type "Targa" sur le montant C
Poignées de porte affleurantes automatiques (couleur carrosserie)
Connectique USB-C à l'AV de la console centrale
Service de recharge publique Kia Charge pour accéder à près d'un million de points de recharge
Assistant à la conduite sur autoroute de niveau 2 (HDA 2)
Active Sound Design
Solution Vehicle Smart TV intégrée au véhicule
Moulures de bas de porte noires spécifiques GT
Pare-chocs AV couleur carrosserie et motif de calandre spécifique GT
Moteur électrique synchrone à aimant permanent, 215 kW (292 ch) 4 roues motrices,
Suspensions pilotées électroniquement (ECS)
Etriers de frein GT peints en Vert Néon
Boucliers AV/AR spécifiques GT
Virtual Gear Shift (VGS) :
Options disponibles
-
Système audio Premium Harman Kardon avec 8 HP dont 2 tweeters, un caisson de basses et:
750 €
-
Peinture métallisée Noir Basalte:
0 €
-
Peinture métallisée Gris Eclipse:
0 €
-
Peinture métallisée Bleu Fusion:
0 €
-
Peinture métallisée Gris Céramique:
0 €
-
Peinture métallisée Rouge Grenat:
0 €
-
Peinture métallisée Bleu Fusion / toit noir:
0 €
-
Peinture métallisée Gris céramique / toit noir:
0 €
-
Peinture métallisée Gris Eclipse / toit noir:
0 €
-
Peinture mate Gris Ivoire:
1050 €
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