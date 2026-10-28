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Essai - Kia EV4 GT : du peps, 4 roues motrices mais une addition qui fait mal

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

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2. Kia EV4 GT à 56 390 € : équipements, batterie réparable et (encore) des options

 

Essai - Kia EV4 GT : du peps, 4 roues motrices mais une addition qui fait mal

A 56 390 €, La version GT intègre complète avec par exemple les sièges avant ventilés et chauffants, et arrière chauffants, l’affichage tête haute, les jantes de 20'', la Clé digitale, l’instrumentation numérique et système de navigation sur double écran, la suspension pilotée avec lecture de la route par caméra, le toit ouvrant, un système audio Harman Kardon, etc. La pompe à chaleur, pourtant essentielle pour préserver l’autonomie en hiver, demeure facturée 1 000 € supplémentaires. De même que le chargeur embarqué de 22 kW.

Une batterie réparable !

Kia nous avait déjà fait la démonstration (photo ci-dessous), dans son centre de formation de Nanterre, de sa volonté de réparer les batteries de ses voitures électriques. Si les tarifs des interventions étaient alors de simples estimations, la marque nous annonce des chiffres officiels pour les différentes opérations sur EV4, soit à sa charge si la garantie court toujours (8 ans ou 160 000 km pour le système électrique), soit à celle du client si elle est dépassée :

Si l'état de santé de la batterie s'approche des 90 %, la marque prévoit un changement ou un rééquilibrage d'un ou plusieurs modules dans le réseau, pour un coût d'environ 1 500 €. Et s'il passe en dessous de ce seuil, elle prévoit un reconditionnement du pack aux Pays-Bas, pour environ 5 500 €. De quoi limiter l'empreinte écologique en faisant durer ses autos, et assurer une certaine valeur résiduelle quand l'auto approche les 10 ans…

 

Equipements et options

Version : 292 AUTONOMIE LONGUE AWD GT 81.4 KWH

Equipements de sécurité

  • Contrôle de traction (TCS)

  • Limiteur de vitesse

  • ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD)

  • Verrouillage automatique des portes asservi à la vitesse

  • Ouverture et démarrage sans clé &quot;Smart Key&quot;

  • Système de fixation ISOFIX sur sièges AR latéraux

  • Contrôle de la pression des pneumatiques (TPMS) avec affichage de la pression par pneumatique

  • Aide au démarrage en côte (HAC)

  • Airbags frontaux, latéraux et central AV

  • Feux AR à LED avec signature &quot;Star Map&quot;

  • Assistance au stationnement à distance avec fonctionnalités marche AV et AR

  • Assistance active à la conduite dans les embouteillages et au maintien dans le centre de la voie

  • Projecteurs AV matriciels à LED (12 Cubes) avec gestion adaptative des feux de route

Equipements de confort

  • Direction assistée

  • Lunette AR dégivrante

  • Vitres électriques

  • Sièges AV et AR chauffants

  • Porte-gobelets AV

  • Témoin de non-bouclage des ceintures AV/ AR

  • Climatisation automatique bi-zone

  • Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité

  • Volant chauffant

  • Poches aumônières au dos des sièges AV

  • Lève-vitres AV/AR électriques, séquentiels et anti-pincements à l&#039;AV

  • Sièges AV ventilés

  • Vitres et lunette AR surteintées

  • Système de fixation ISOFIX sur sièges AR latéraux

  • Programmation de la recharge et de la température de l&#039;habitacle

  • Frein de parking électrique (EPB) avec fonction Autohold

  • Système de navigation avec cartographie Europe et services connectés Kia Connect Live offerts

  • Système audio 6 HP

  • Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement

  • Rétroviseur intérieur électrochromatique

  • Connectique USB-C au dos des sièges conducteur et passager AV

  • Contour des vitres latérales noir brillant

  • Rétroviseurs extérieurs peints en noir brillant

  • Banquette AR 3 places rabattable 40/60

  • Porte-gobelets sur l&#039;accoudoir central pour le second rang

  • Toit vitré ouvrant

  • Volant à réglage téléscopique manuel

  • Système de téléphonie mains-libres Bluetooth avec reconnaissance vocale et fonction streaming audio

  • Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop &amp; Go (SCC2) couplé au système de

  • Système de pré-conditionnement de la batterie (assure une température optimale pour la charge

  • Assistance au stationnement à distance avec fonctionnalités marche AV et AR

  • Console centrale flottante avec accoudoir

  • Mode Repos : Fonction d&#039;inclinaison automatique des sièges AV / relaxation lors d&#039;une pause

  • Mode cinéma : aujstement optimisé des sièges AV + climatisation et éclairage spécifiques

  • Triple écran panoramique, intégrant un combiné d&#039;instrumentation Supervision de 12,3,

  • Volant multifonctions GT à 3 branches en matière synthétique avec bouton de sélection de mode de

  • Sièges baquets GT en suède avec inserts Vert Néon

  • Sièges AV réglables électriquement avec réglages lombaires électriques

  • Aide au stationnement à distance (RSPA Entry)

  • Géolocalisation des bornes de recharge via la navigation embarquée et les services connectés Kia

Esthétique / Carrosserie

  • Peinture nacrée

  • Toit vitré ouvrant

  • Jantes en alliage 20&quot; GT

  • Carrosserie bi-ton avec toit noir

Autres équipements

  • Capteur de pluie

  • Kit de réparation anti-crevaison

  • Prise 12V sur la console centrale

  • Contrôle électronique de la trajectoire (ESC)

  • Désembuage automatique du pare-brise

  • Boîte de vitesses mono rapport à réducteur

  • Pédalier finition aluminium

  • Plancher de coffre à double niveau

  • Eclairage intérieur à LED

  • Câble de recharge type 2 (T2-T2) 32A

  • Affichage tête-haute (HUD)

  • Appuis-tête AV/AR réglables en hauteur et en inclinaison (à l&#039;AV uniquement)

  • Chargeur embarqué triphasé 11kW

  • Reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse (ISLA)

  • Système de freinage multi collision (MCB)

  • Pare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé (conducteur et passager)

  • Services télématiques Kia Connect offerts pendant 7 ans

  • Aide au maintien dans la file (LKA)

  • Système de détection d&#039;obstacles AV et latéral avec fonction freinage (PCA)

  • Fonction &quot;Plug &amp; Charge&quot;

  • Planificateur intelligent d&#039;itinéraire

  • Solution de recharge pour prise domestique (adaptateur pour câble T2-T2)

  • Système anticollision avec détection des angles morts (BCA)

  • Carte Kia Charge (accès gratuit au service de recharge et à l&#039;application)

  • Caméra 360° (SVM)

  • Caméra de détection de vigilance du conducteur (ICC)

  • Palettes de modulation de la puissance de freinage régénératif

  • Elargisseurs d&#039;aile en matière recyclée peints en noir brillant

  • Eclairage d&#039;ambiance personnalisable et dynamique

  • Hayon électrique à ouverture mains-libres

  • Fonctionnalité de mise à jour à distance &quot;Over-the-Air&quot; avec 2 mises à jour gratuites incluses

  • Système de préchauffage de l&#039;habitacle

  • Système de freinage d&#039;urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes (FCA 2)

  • Système de chargement du smartphone par induction

  • Prise Combo 2 (CCS) pour de la recharge rapide

  • Sélecteur de mode de conduite (Normal, Eco, Sport, My Drive, Snow)

  • Système de freinage à récupération d&#039;énergie avec fonction &quot;i-Pedal 3.0&quot;

  • Radars de parking AV, AR et latéraux (PDW)

  • Verrouillage de sécurité enfant automatique

  • Fonctionnalité d&#039;éclairage dynamique (Welcome Light / Escort Light)

  • Appuie-têtes en matière recyclée et biosourcée

  • Buses de ventilation pour la 2ème rangée

  • Commandes vocales pour Assistant IA Kia

  • Insert noir type &quot;Targa&quot; sur le montant C

  • Poignées de porte affleurantes automatiques (couleur carrosserie)

  • Connectique USB-C à l&#039;AV de la console centrale

  • Service de recharge publique Kia Charge pour accéder à près d&#039;un million de points de recharge

  • Assistant à la conduite sur autoroute de niveau 2 (HDA 2)

  • Active Sound Design

  • Solution Vehicle Smart TV intégrée au véhicule

  • Moulures de bas de porte noires spécifiques GT

  • Pare-chocs AV couleur carrosserie et motif de calandre spécifique GT

  • Moteur électrique synchrone à aimant permanent, 215 kW (292 ch) 4 roues motrices,

  • Suspensions pilotées électroniquement (ECS)

  • Etriers de frein GT peints en Vert Néon

  • Boucliers AV/AR spécifiques GT

  • Virtual Gear Shift (VGS) :

Options disponibles

  • Système audio Premium Harman Kardon avec 8 HP dont 2 tweeters, un caisson de basses et

     : 

    750 €

  • Peinture métallisée Noir Basalte

     : 

    0 €

  • Peinture métallisée Gris Eclipse

     : 

    0 €

  • Peinture métallisée Bleu Fusion

     : 

    0 €

  • Peinture métallisée Gris Céramique

     : 

    0 €

  • Peinture métallisée Rouge Grenat

     : 

    0 €

  • Peinture métallisée Bleu Fusion / toit noir

     : 

    0 €

  • Peinture métallisée Gris céramique / toit noir

     : 

    0 €

  • Peinture métallisée Gris Eclipse / toit noir

     : 

    0 €

  • Peinture mate Gris Ivoire

     : 

    1050 €

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