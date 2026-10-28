A 56 390 €, La version GT intègre complète avec par exemple les sièges avant ventilés et chauffants, et arrière chauffants, l’affichage tête haute, les jantes de 20'', la Clé digitale, l’instrumentation numérique et système de navigation sur double écran, la suspension pilotée avec lecture de la route par caméra, le toit ouvrant, un système audio Harman Kardon, etc. La pompe à chaleur, pourtant essentielle pour préserver l’autonomie en hiver, demeure facturée 1 000 € supplémentaires. De même que le chargeur embarqué de 22 kW.

Une batterie réparable !

Kia nous avait déjà fait la démonstration (photo ci-dessous), dans son centre de formation de Nanterre, de sa volonté de réparer les batteries de ses voitures électriques. Si les tarifs des interventions étaient alors de simples estimations, la marque nous annonce des chiffres officiels pour les différentes opérations sur EV4, soit à sa charge si la garantie court toujours (8 ans ou 160 000 km pour le système électrique), soit à celle du client si elle est dépassée :

Si l'état de santé de la batterie s'approche des 90 %, la marque prévoit un changement ou un rééquilibrage d'un ou plusieurs modules dans le réseau, pour un coût d'environ 1 500 €. Et s'il passe en dessous de ce seuil, elle prévoit un reconditionnement du pack aux Pays-Bas, pour environ 5 500 €. De quoi limiter l'empreinte écologique en faisant durer ses autos, et assurer une certaine valeur résiduelle quand l'auto approche les 10 ans…