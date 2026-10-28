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Essai - Kia EV4 GT : du peps, 4 roues motrices mais une addition qui fait mal

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

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4. Quelle note pour la Kia EV4 GT ?

 

Essai - Kia EV4 GT : du peps, 4 roues motrices mais une addition qui fait mal

La Kia EV4 GT, à partir de 292 ch et 56 390 €, est évaluée dans la catégorie des berlines compactes sportives qui comprend notamment : 

La Cupra Born VZ, à partir de 326 ch et 50 170 €

La MG 4 XPower, à partir de 435 ch et 38 990 €

La Volkswagen ID.3 Neo GTi, à partir € de 326 ch et 50 000 € (estimation)

Kia EV4 GT
Budget
  • 5.8
  • 5.8
  • 5.8
  • 5.8
  • 5.8
 
Pratique
  • 6.17
  • 6.17
  • 6.17
  • 6.17
  • 6.17
 
Rapport prix/équipements
  • 6.83
  • 6.83
  • 6.83
  • 6.83
  • 6.83
 
Sur la route
  • 7.43
  • 7.43
  • 7.43
  • 7.43
  • 7.43
 
Sécurité
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
 
Autonomie
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
 
Note globale : 13 /20
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