La Kia EV4 GT, à partir de 292 ch et 56 390 €, est évaluée dans la catégorie des berlines compactes sportives qui comprend notamment :

La Cupra Born VZ, à partir de 326 ch et 50 170 €

La MG 4 XPower, à partir de 435 ch et 38 990 €

La Volkswagen ID.3 Neo GTi, à partir € de 326 ch et 50 000 € (estimation)