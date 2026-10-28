Sur le segment encore restreint des compactes électriques sportives, la nouvelle Kia Ev4 GT trouve peu de rivales directes. Seules les cousines du groupe Volkswagen, les Cupra Born VZ et Volkswagen ID.3 Neo GTI, occupent ce créneau avec une transmission aux roues arrière. La puissance est supérieure, 326 ch tout comme l’autonomie, (600 km WLTP) mais leurs prix sont plus accessibles.

A retenir : la deux roues motrices grosse batterie, plus recommandable

Caradisiac a aimé L’espace à bord et les rangements

Le châssis à la fois dynamique et vivable au quotidien

La consommation correcte en usage « normal »

La finition correcte

Caradisiac n’a pas aimé