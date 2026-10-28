Essai - Kia EV4 GT : du peps, 4 roues motrices mais une addition qui fait mal
3. Kia EV4 GT : plus chère que ses rivales, faut-il vraiment craquer pour la version 292 ch ?
La concurrence : plus chère que ses rivales
Sur le segment encore restreint des compactes électriques sportives, la nouvelle Kia Ev4 GT trouve peu de rivales directes. Seules les cousines du groupe Volkswagen, les Cupra Born VZ et Volkswagen ID.3 Neo GTI, occupent ce créneau avec une transmission aux roues arrière. La puissance est supérieure, 326 ch tout comme l’autonomie, (600 km WLTP) mais leurs prix sont plus accessibles.
A retenir : la deux roues motrices grosse batterie, plus recommandable
La Kia EV4 GT fait payer au prix fort son positionnement. Elle est trop chère pour le segment, d’autant que sa véritable valeur ajoutée se limite principalement à sa transmission intégrale et à sa suspension pilotée prédictive. Si la fausse boîte de vitesses apporte une touche ludique, elle ne suffit pas à justifier un tel surcoût. Pour la grande majorité des acheteurs, la version deux roues motrices associée à la grande batterie de 81,4 kWh constitue le choix le plus recommandable : plus accessible, elle offre une autonomie supérieure et des prestations largement suffisantes au quotidien. Enfin, pour ceux qui ont impérativement besoin des quatre roues motrices pour rouler en conditions difficiles, il est nettement plus judicieux de se tourner vers la version AWD en finition GT-Line, également moins chere.
Caradisiac a aimé
- L’espace à bord et les rangements
- Le châssis à la fois dynamique et vivable au quotidien
- La consommation correcte en usage « normal »
- La finition correcte
Caradisiac n’a pas aimé
- Les tarifs élevés
- La pompe à chaleur et le chargeur 22 kW en option
- La vitesse de recharge quelconque
- La direction offrant peu de ressenti
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|292 AUTONOMIE LONGUE AWD GT 81.4 KWH
|0 (wltp)
|56 390 €
|€
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