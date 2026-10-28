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Essai - Kia EV4 GT : du peps, 4 roues motrices mais une addition qui fait mal

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

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5. La fiche technique de la Kia EV 4 GT

 

Essai - Kia EV4 GT : du peps, 4 roues motrices mais une addition qui fait mal

 

Les chiffres clés

Kia Ev4 292 AUTONOMIE LONGUE AWD GT 81.4 KWH
Généralités  
Finition GT
Date de commercialisation 05/05/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 150 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 84 mois
Dimensions  
Longueur 4,45 m
Largeur sans rétros 1,86 m
Hauteur 1,48 m
Empattement 2,82 m
Volume de coffre mini 359 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 060 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 5 CV
Couple 468 Nm
Puissance moteur 292 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 505 km
Capacité batterie 81,40 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 170 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 5.6 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
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