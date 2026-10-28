Essai - Kia EV4 GT : du peps, 4 roues motrices mais une addition qui fait mal
5. La fiche technique de la Kia EV 4 GT
Les chiffres clés
|Kia Ev4 292 AUTONOMIE LONGUE AWD GT 81.4 KWH
|Généralités
|Finition
|GT
|Date de commercialisation
|05/05/2026
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|150 000 km
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|84 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,45 m
|Largeur sans rétros
|1,86 m
|Hauteur
|1,48 m
|Empattement
|2,82 m
|Volume de coffre mini
|359 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|2 060 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Puissance fiscale
|5 CV
|Couple
|468 Nm
|Puissance moteur
|292 ch|trs/min
|Autonomie en électrique combinée
|505 km
|Capacité batterie
|81,40 kWh
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|170 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|5.6 s
|Emissions de CO2
|0 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
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