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Kia Niro 2

Essai

Le Kia Niro recentre son offre sur l'hybride

Dans Nouveautés / Restyling

Alexandre Bataille

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3. Kia Niro 2027 : quelle finition choisir pour éviter le piège des options ?

 

Le Kia Niro recentre son offre sur l'hybride

La finition d'entrée de gamme, baptisée Motion, est proposée au tarif de 34 950 €. Pour ce prix, elle intègre de série un ensemble complet d'équipements de sécurité, notamment l'aide au maintien dans la voie (LKA), l'assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA2), le régulateur de vitesse adaptatif (SCC 2), ainsi que des radars de parking avant et arrière couplés à une caméra de recul. À l'extérieur, elle dispose de jantes en alliage de 16 pouces et de feux de jour et arrière à LED. L'habitacle se dote d'une sellerie en tissu Noir Fusain, d'une climatisation automatique bi-zone, du système d'ouverture et de démarrage sans clé « Smart Key », d'un combiné d'instrumentation de 4 pouces et d'un écran tactile de 12,3 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto (sans navigation intégrée).

La finition intermédiaire, Active, s'affiche au prix de 36 850 €. Elle enrichit la dotation de la version Motion en y ajoutant d'importantes technologies de sécurité comme l'assistance active à la conduite sur autoroute (HDA) et le système anti-collision avec détection des angles morts (BCA). Esthétiquement, elle se distingue par l'intégration de rails de toit. Le confort à bord progresse grâce à une sellerie mixte tissu-matière synthétique Noir Fusain, un rétroviseur intérieur électrochrome (ECM) et une banquette arrière dotée d'un dossier inclinable. Côté technologie, elle bénéficie d'un sélecteur de boîte de vitesse rotatif électronique (E-Shift) et son écran tactile de 12,3 pouces intègre désormais le système de navigation.

La finition haut de gamme, nommée Premium, est commercialisée au tarif de 40 850 €. En plus des équipements de la version Active, elle se dote de jantes en alliage de 18 pouces, de vitres et d'une lunette arrière surteintées, ainsi que de projecteurs avant « Full LED ». L'intérieur monte nettement en gamme avec une sellerie entièrement en matière synthétique Noir Fusain, des sièges avant et un volant chauffants, ainsi qu'un siège conducteur équipé de réglages lombaires électriques. Enfin, le confort et la technologie sont optimisés par l'intégration d'un combiné d'instrumentation entièrement numérique de 12,3 pouces, d'un chargeur de smartphone par induction, d'un hayon électrique intelligent à ouverture mains libres et d'un système audio premium de la marque Harman Kardon.

 

Le point techno : l'arrivée des mises à jour OTA

Le Niro se dote de la technologie sans fil pour télécharger le dernier logiciel disponible pendant la conduite. Une fois le téléchargement terminé, la mise à jour peut-être lancée via l'écran d'infodivertisssement du véhicule. Ces mises à jour améliorent les fonctions clés du véhicule, telles que : le groupe motopropulseur, la direction, la suspension, le moteur électrique, la batterie, les airbags et les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipements et options

Version : II 1.6 GDI 138 CH HEV PREMIUM DCT6

Equipements de sécurité

  • Direction à assistance électrique asservie à la vitesse

  • Contrôle de traction (TCS)

  • Assistance au démarrage en côte (HAC)

  • Limiteur de vitesse

  • ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD)

  • Verrouillage automatique des portes en roulant

  • Feux AR à LED

  • Contrôle de la pression des pneumatiques

  • Feux de jour AV à LED

  • Projecteurs antibrouillard AV à LED

  • Gestion intelligente des feux de route (HBA)

  • Alerte de vigilance du conducteur (DAW)

  • Système de fixation ISOFIX aux places latérales AR

  • Assistance active à la conduite sur autoroute (HDA)

  • Assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA)

  • Airbags frontaux, latéraux AV, rideaux AV et AR, central AV et genoux côté conducteur

  • Béquet AR intégré au hayon avec feux stop à LED

  • Accès et démarrage sans clé (Smart Key)

  • Ouverture et démarrage sans clé Smart Key

Equipements de confort

  • Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

  • Siège conducteur réglable en hauteur

  • Sièges AV chauffants

  • Volant réglable en hauteur et en profondeur

  • Banquette AR rabattable 60/40

  • Climatisation automatique bi-zone

  • Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité

  • Volant chauffant

  • Siège passager AV à réglages électriques

  • Rétroviseur intérieur anri-éblouissement

  • Accoudoir central AR avec porte-gobelets intégrés

  • Lunette et vitres AR latérales surteintées

  • Siège passager AV réglable en hauteur

  • Coques de rétroviseurs couleur carrosserie

  • Poche aumonière au dos du siège passager AV

  • Rétroviseurs extérieurs avec embase noir laqué

  • Rétroviseurs extérieurs avec répétiteurs de clignotant LED

  • Régulateur de vitesse adaptatif (SCC) avec fonction Stop &amp; Go

  • Accoudoir central AV avec compartiment de rangement

  • Bac de rangement et porte-bouteille dans les contre-portes AV

  • Compartiments de rangement sous le plancher de coffre

  • Frein de parking électrique (EPB)

  • Système audio RDS, 6 HP (dont 2 tweeters), avec commandes au volant

  • Volant en matière synthétique

  • Poche aumonière au dos du siège conducteur

  • Système de téléphonie mains-libres Bluetooth avec reconnaissance vocale et streaming audio

  • Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants

  • Lève-vitres AV et AR électriques, séquentiels à l&#039;AV

  • Palettes au volant

  • Connectiques USB (x2) à charge accélérée au dos des sièges AV

  • Système DAB (Digital Audio Broadcasting) système de radiodiffusion sonore numérique

  • Rétroviseur intérieur électrochrome (ECM)

  • Palettes de modulation de la puissance de freinage régénératif au volant (en mode ECO)

  • Siège passager à réglages lombaires électriques

  • Ecran tactile 10,25’’, système de navigation, cartographie Europe, mise à jour de la cartographie

  • Fonctionnalité Bluetooth avec reconnaissance vocale et streaming audio

  • Vitres et lunette AR surteintées

Esthétique / Carrosserie

  • Jantes en alliage 18&#039;&#039;

  • Peinture non métallisée

  • Rails de toit finition noir laqué

  • Cache-bagage en toile recyclée pliable

  • Sellerie en matière synthétique Noir Fusain

Autres équipements

  • Eclairage dans le coffre

  • Poignées de portes extérieures couleur carrosserie

  • Capteur de pluie

  • Radars de parking AV/AR

  • Crochets de fixation dans le coffre

  • Contrôle électronique de la trajectoire (ESC)

  • Pare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé (conducteur et passager)

  • Kit de dépannage en cas de crevaison

  • Désembuage automatique du pare-brise

  • Témoin de niveau bas du liquide de lave-glace

  • Diffuseur d&#039;air aux places AR

  • Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques

  • Poignées de portes intérieures finition chrome satiné

  • Projecteurs AV Full LED

  • Système de freinage à récupération d&#039;énergie

  • Appuis-tête AV et AR réglables en hauteur et en inclinaison (à l&#039;AV uniquement)

  • Seuils de porte finition aluminium

  • Connectique USB à l&#039;AV

  • Reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse (ISLA)

  • Pommeau de levier de vitesses gainé cuir

  • Services télématiques Kia Connect offerts pendant 7 ans

  • Aide au maintien dans la file (LKA)

  • Système de son virtuel (émet un léger son à basse vitesse afin de prévenir les piétons

  • Pédalier et seuils de portes en finition aluminium

  • Sélecteur de vitesse rotatif électronique (SBW)

  • Combiné d&#039;instrumentation 100 % digital 10.25&#039;&#039;

  • Eclairage d&#039;ambiance personnalisable

  • Système de freinage d&#039;urgence autonome avec détection des voitures/piétons/cyclistes (FCA 1.5)

  • Console centrale avec éclairage d&#039;ambiance personnalisable

  • Inserts finition carbone brut sur la console centrale et les contre-portes

  • Sélecteur de modes de conduite Eco, Confort et Sport

  • Spots de lecture AV et d&#039;éclairage intérieur

  • Connectique USB à charge accélérée sur la partie inférieure de la planche de bord

  • Systèmes Intelligents de Régénération (Smart Regen System 1.0)

  • Boucliers de protection AV et AR en finition chrome

  • Pack Confort

  • Inserts finition carbone brut sur le tableau de bord

  • Boîte à double embrayage 6 rapports

  • Moulures de bas de portes et arches de roues contrastées noir laqué

Options disponibles

  • Montant AR contrasté Gris Comète

     : 

    400 €

  • Peinture métallisée Noir Ebène

     : 

    850 €

  • Peinture métallisée Gris Comète

     : 

    850 €

  • Peinture métallisée Rouge Magma

     : 

    850 €

  • Peinture métallisée Bleu Minéral

     : 

    850 €

  • Peinture métallisée Gris Cosmique

     : 

    850 €

  • Peinture métallisée Vert Aventurine

     : 

    850 €

  • Peinture nacrée Blanc Nacré

     : 

    950 €

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