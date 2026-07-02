3. Kia Niro 2027 : quelle finition choisir pour éviter le piège des options ?
La finition d'entrée de gamme, baptisée Motion, est proposée au tarif de 34 950 €. Pour ce prix, elle intègre de série un ensemble complet d'équipements de sécurité, notamment l'aide au maintien dans la voie (LKA), l'assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA2), le régulateur de vitesse adaptatif (SCC 2), ainsi que des radars de parking avant et arrière couplés à une caméra de recul. À l'extérieur, elle dispose de jantes en alliage de 16 pouces et de feux de jour et arrière à LED. L'habitacle se dote d'une sellerie en tissu Noir Fusain, d'une climatisation automatique bi-zone, du système d'ouverture et de démarrage sans clé « Smart Key », d'un combiné d'instrumentation de 4 pouces et d'un écran tactile de 12,3 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto (sans navigation intégrée).
La finition intermédiaire, Active, s'affiche au prix de 36 850 €. Elle enrichit la dotation de la version Motion en y ajoutant d'importantes technologies de sécurité comme l'assistance active à la conduite sur autoroute (HDA) et le système anti-collision avec détection des angles morts (BCA). Esthétiquement, elle se distingue par l'intégration de rails de toit. Le confort à bord progresse grâce à une sellerie mixte tissu-matière synthétique Noir Fusain, un rétroviseur intérieur électrochrome (ECM) et une banquette arrière dotée d'un dossier inclinable. Côté technologie, elle bénéficie d'un sélecteur de boîte de vitesse rotatif électronique (E-Shift) et son écran tactile de 12,3 pouces intègre désormais le système de navigation.
La finition haut de gamme, nommée Premium, est commercialisée au tarif de 40 850 €. En plus des équipements de la version Active, elle se dote de jantes en alliage de 18 pouces, de vitres et d'une lunette arrière surteintées, ainsi que de projecteurs avant « Full LED ». L'intérieur monte nettement en gamme avec une sellerie entièrement en matière synthétique Noir Fusain, des sièges avant et un volant chauffants, ainsi qu'un siège conducteur équipé de réglages lombaires électriques. Enfin, le confort et la technologie sont optimisés par l'intégration d'un combiné d'instrumentation entièrement numérique de 12,3 pouces, d'un chargeur de smartphone par induction, d'un hayon électrique intelligent à ouverture mains libres et d'un système audio premium de la marque Harman Kardon.
Le point techno : l'arrivée des mises à jour OTA
Le Niro se dote de la technologie sans fil pour télécharger le dernier logiciel disponible pendant la conduite. Une fois le téléchargement terminé, la mise à jour peut-être lancée via l'écran d'infodivertisssement du véhicule. Ces mises à jour améliorent les fonctions clés du véhicule, telles que : le groupe motopropulseur, la direction, la suspension, le moteur électrique, la batterie, les airbags et les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS).
Equipements et options
Version : II 1.6 GDI 138 CH HEV PREMIUM DCT6
Equipements de sécurité
Direction à assistance électrique asservie à la vitesse
Contrôle de traction (TCS)
Assistance au démarrage en côte (HAC)
Limiteur de vitesse
ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD)
Verrouillage automatique des portes en roulant
Feux AR à LED
Contrôle de la pression des pneumatiques
Feux de jour AV à LED
Projecteurs antibrouillard AV à LED
Gestion intelligente des feux de route (HBA)
Alerte de vigilance du conducteur (DAW)
Système de fixation ISOFIX aux places latérales AR
Assistance active à la conduite sur autoroute (HDA)
Assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA)
Airbags frontaux, latéraux AV, rideaux AV et AR, central AV et genoux côté conducteur
Béquet AR intégré au hayon avec feux stop à LED
Accès et démarrage sans clé (Smart Key)
Ouverture et démarrage sans clé Smart Key
Equipements de confort
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Siège conducteur réglable en hauteur
Sièges AV chauffants
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Banquette AR rabattable 60/40
Climatisation automatique bi-zone
Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité
Volant chauffant
Siège passager AV à réglages électriques
Rétroviseur intérieur anri-éblouissement
Accoudoir central AR avec porte-gobelets intégrés
Lunette et vitres AR latérales surteintées
Siège passager AV réglable en hauteur
Coques de rétroviseurs couleur carrosserie
Poche aumonière au dos du siège passager AV
Rétroviseurs extérieurs avec embase noir laqué
Rétroviseurs extérieurs avec répétiteurs de clignotant LED
Régulateur de vitesse adaptatif (SCC) avec fonction Stop & Go
Accoudoir central AV avec compartiment de rangement
Bac de rangement et porte-bouteille dans les contre-portes AV
Compartiments de rangement sous le plancher de coffre
Frein de parking électrique (EPB)
Système audio RDS, 6 HP (dont 2 tweeters), avec commandes au volant
Volant en matière synthétique
Poche aumonière au dos du siège conducteur
Système de téléphonie mains-libres Bluetooth avec reconnaissance vocale et streaming audio
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
Lève-vitres AV et AR électriques, séquentiels à l'AV
Palettes au volant
Connectiques USB (x2) à charge accélérée au dos des sièges AV
Système DAB (Digital Audio Broadcasting) système de radiodiffusion sonore numérique
Rétroviseur intérieur électrochrome (ECM)
Palettes de modulation de la puissance de freinage régénératif au volant (en mode ECO)
Siège passager à réglages lombaires électriques
Ecran tactile 10,25’’, système de navigation, cartographie Europe, mise à jour de la cartographie
Fonctionnalité Bluetooth avec reconnaissance vocale et streaming audio
Vitres et lunette AR surteintées
Esthétique / Carrosserie
Jantes en alliage 18''
Peinture non métallisée
Rails de toit finition noir laqué
Cache-bagage en toile recyclée pliable
Sellerie en matière synthétique Noir Fusain
Autres équipements
Eclairage dans le coffre
Poignées de portes extérieures couleur carrosserie
Capteur de pluie
Radars de parking AV/AR
Crochets de fixation dans le coffre
Contrôle électronique de la trajectoire (ESC)
Pare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé (conducteur et passager)
Kit de dépannage en cas de crevaison
Désembuage automatique du pare-brise
Témoin de niveau bas du liquide de lave-glace
Diffuseur d'air aux places AR
Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques
Poignées de portes intérieures finition chrome satiné
Projecteurs AV Full LED
Système de freinage à récupération d'énergie
Appuis-tête AV et AR réglables en hauteur et en inclinaison (à l'AV uniquement)
Seuils de porte finition aluminium
Connectique USB à l'AV
Reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse (ISLA)
Pommeau de levier de vitesses gainé cuir
Services télématiques Kia Connect offerts pendant 7 ans
Aide au maintien dans la file (LKA)
Système de son virtuel (émet un léger son à basse vitesse afin de prévenir les piétons
Pédalier et seuils de portes en finition aluminium
Sélecteur de vitesse rotatif électronique (SBW)
Combiné d'instrumentation 100 % digital 10.25''
Eclairage d'ambiance personnalisable
Système de freinage d'urgence autonome avec détection des voitures/piétons/cyclistes (FCA 1.5)
Console centrale avec éclairage d'ambiance personnalisable
Inserts finition carbone brut sur la console centrale et les contre-portes
Sélecteur de modes de conduite Eco, Confort et Sport
Spots de lecture AV et d'éclairage intérieur
Connectique USB à charge accélérée sur la partie inférieure de la planche de bord
Systèmes Intelligents de Régénération (Smart Regen System 1.0)
Boucliers de protection AV et AR en finition chrome
Pack Confort
Inserts finition carbone brut sur le tableau de bord
Boîte à double embrayage 6 rapports
Moulures de bas de portes et arches de roues contrastées noir laqué
Options disponibles
-
Montant AR contrasté Gris Comète:
400 €
-
Peinture métallisée Noir Ebène:
850 €
-
Peinture métallisée Gris Comète:
850 €
-
Peinture métallisée Rouge Magma:
850 €
-
Peinture métallisée Bleu Minéral:
850 €
-
Peinture métallisée Gris Cosmique:
850 €
-
Peinture métallisée Vert Aventurine:
850 €
-
Peinture nacrée Blanc Nacré:
950 €
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