La finition d'entrée de gamme, baptisée Motion, est proposée au tarif de 34 950 €. Pour ce prix, elle intègre de série un ensemble complet d'équipements de sécurité, notamment l'aide au maintien dans la voie (LKA), l'assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA2), le régulateur de vitesse adaptatif (SCC 2), ainsi que des radars de parking avant et arrière couplés à une caméra de recul. À l'extérieur, elle dispose de jantes en alliage de 16 pouces et de feux de jour et arrière à LED. L'habitacle se dote d'une sellerie en tissu Noir Fusain, d'une climatisation automatique bi-zone, du système d'ouverture et de démarrage sans clé « Smart Key », d'un combiné d'instrumentation de 4 pouces et d'un écran tactile de 12,3 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto (sans navigation intégrée).

La finition intermédiaire, Active, s'affiche au prix de 36 850 €. Elle enrichit la dotation de la version Motion en y ajoutant d'importantes technologies de sécurité comme l'assistance active à la conduite sur autoroute (HDA) et le système anti-collision avec détection des angles morts (BCA). Esthétiquement, elle se distingue par l'intégration de rails de toit. Le confort à bord progresse grâce à une sellerie mixte tissu-matière synthétique Noir Fusain, un rétroviseur intérieur électrochrome (ECM) et une banquette arrière dotée d'un dossier inclinable. Côté technologie, elle bénéficie d'un sélecteur de boîte de vitesse rotatif électronique (E-Shift) et son écran tactile de 12,3 pouces intègre désormais le système de navigation.

La finition haut de gamme, nommée Premium, est commercialisée au tarif de 40 850 €. En plus des équipements de la version Active, elle se dote de jantes en alliage de 18 pouces, de vitres et d'une lunette arrière surteintées, ainsi que de projecteurs avant « Full LED ». L'intérieur monte nettement en gamme avec une sellerie entièrement en matière synthétique Noir Fusain, des sièges avant et un volant chauffants, ainsi qu'un siège conducteur équipé de réglages lombaires électriques. Enfin, le confort et la technologie sont optimisés par l'intégration d'un combiné d'instrumentation entièrement numérique de 12,3 pouces, d'un chargeur de smartphone par induction, d'un hayon électrique intelligent à ouverture mains libres et d'un système audio premium de la marque Harman Kardon.

Le point techno : l'arrivée des mises à jour OTA Le Niro se dote de la technologie sans fil pour télécharger le dernier logiciel disponible pendant la conduite. Une fois le téléchargement terminé, la mise à jour peut-être lancée via l'écran d'infodivertisssement du véhicule. Ces mises à jour améliorent les fonctions clés du véhicule, telles que : le groupe motopropulseur, la direction, la suspension, le moteur électrique, la batterie, les airbags et les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS).