La concurrence : des modèles chinois plus compétitifs

Avec le recentrage de l’offre autour d’un seul moteur hybride non rechargeable, le Niro cible désormais des concurrents comme le Renault Symbioz, le Toyota CH-R ou encore le Dacia Duster hybride. Avec un prix de départ en dessous des 35 000 € il se situe dans la moyenne du marché, exception faite des Dacia Duster et Jaecoo 5 et MG ZS hybride. Face à ces deux rivaux, sa valeur ajoutée, reste sa boîte de vitesses à double embrayage et sa garantie de 7 ans.

A retenir : une valeur sûre mais chère

Avec sa présentation modernisée et l’enrichissement de quelques équipements, le Niro présente toujours un intérêt. Un intérêt pour les familles à la recherche d’espace, de coffre et d’économies d’usage grâce à sa faible consommation. Toutefois, de redoutables concurrents chinois comme le Jaecoo 5 ou encore le MG ZS Hybride + proposent des prestations quasiment similaires pour 10 000 € de moins !

Caradisiac a aimé

Le vaste espace intérieur

Le grand coffre

Le multimédia performant

L'hybration réussie

La faible consommation en carburant

L'agrément de conduite en ville

Caradisiac n'a pas aimé

Les tarifs dans la moyenne du marché

Le niveau de puissance tout juste suffisant

Le comportement neutre mais sans relief

Certains plastiques decevants