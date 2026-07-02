4. Kia Niro, une valeur sûre qui vaut encore le coup face à MG et Jaecoo ?
La concurrence : des modèles chinois plus compétitifs
Avec le recentrage de l’offre autour d’un seul moteur hybride non rechargeable, le Niro cible désormais des concurrents comme le Renault Symbioz, le Toyota CH-R ou encore le Dacia Duster hybride. Avec un prix de départ en dessous des 35 000 € il se situe dans la moyenne du marché, exception faite des Dacia Duster et Jaecoo 5 et MG ZS hybride. Face à ces deux rivaux, sa valeur ajoutée, reste sa boîte de vitesses à double embrayage et sa garantie de 7 ans.
A retenir : une valeur sûre mais chère
Avec sa présentation modernisée et l’enrichissement de quelques équipements, le Niro présente toujours un intérêt. Un intérêt pour les familles à la recherche d’espace, de coffre et d’économies d’usage grâce à sa faible consommation. Toutefois, de redoutables concurrents chinois comme le Jaecoo 5 ou encore le MG ZS Hybride + proposent des prestations quasiment similaires pour 10 000 € de moins !
Caradisiac a aimé
- Le vaste espace intérieur
- Le grand coffre
- Le multimédia performant
- L'hybration réussie
- La faible consommation en carburant
- L'agrément de conduite en ville
Caradisiac n'a pas aimé
- Les tarifs dans la moyenne du marché
- Le niveau de puissance tout juste suffisant
- Le comportement neutre mais sans relief
- Certains plastiques decevants
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|II 1.6 GDI 138 CH HEV ACTIVE DCT6
|102 (wltp)
|36 850 €
|€
|II 1.6 GDI 138 CH HEV MOTION DCT6
|102 (wltp)
|34 950 €
|€
|II 1.6 GDI 138 CH HEV PREMIUM DCT6
|102 (wltp)
|40 850 €
|€
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