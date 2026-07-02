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Kia Niro 2

Essai

Le Kia Niro recentre son offre sur l'hybride

Dans Nouveautés / Restyling

Alexandre Bataille

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4. Kia Niro, une valeur sûre qui vaut encore le coup face à MG et Jaecoo ?

 

Le Kia Niro recentre son offre sur l'hybride

La concurrence : des modèles chinois plus compétitifs

Avec le recentrage de l’offre autour d’un seul moteur hybride non rechargeable, le Niro cible désormais des concurrents comme le Renault Symbioz, le Toyota CH-R ou encore le Dacia Duster hybride. Avec un prix de départ en dessous des 35 000 € il se situe dans la moyenne du marché, exception faite des Dacia Duster et Jaecoo 5 et MG ZS hybride. Face à ces deux rivaux, sa valeur ajoutée, reste sa boîte de vitesses à double embrayage et sa garantie de 7 ans.

A retenir : une valeur sûre mais chère

Avec sa présentation modernisée et l’enrichissement de quelques équipements, le Niro présente toujours un intérêt. Un intérêt pour les familles à la recherche d’espace, de coffre et d’économies d’usage grâce à sa faible consommation. Toutefois, de redoutables concurrents chinois comme le Jaecoo 5 ou encore le MG ZS Hybride + proposent des prestations quasiment similaires pour 10 000 € de moins !

Caradisiac a aimé

  • Le vaste espace intérieur
  • Le grand coffre
  • Le multimédia performant
  • L'hybration réussie
  • La faible consommation en carburant
  • L'agrément de conduite en ville

 

Caradisiac n'a pas aimé

  • Les tarifs dans la moyenne du marché
  • Le niveau de puissance tout juste suffisant
  • Le comportement neutre mais sans relief
  • Certains plastiques decevants

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
II 1.6 GDI 138 CH HEV ACTIVE DCT6 102 (wltp) 36 850 €  €
II 1.6 GDI 138 CH HEV MOTION DCT6 102 (wltp) 34 950 €  €
II 1.6 GDI 138 CH HEV PREMIUM DCT6 102 (wltp) 40 850 €  €
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