2. Kia Niro hybride (2022) - Équipement : l’essentiel est là et plus

EN BREF SUV 2e génération Version hybride À partir de 31 790 €

C’est en 2016 que Kia lance son Niro. Commercialisé à ses débuts seulement en hybride, le constructeur coréen ne cache pas sa volonté de le décliner également en hybride rechargeable et 100% électrique. Un précédent, qui va faire date puisque Kia va être la première marque à posséder une telle offre – sans moteur essence et diesel. Si le pari pouvait sembler osé au départ, le succès a été au rendez-vous puisque le Niro est devenu le modèle Kia le plus vendu en France et ce pendant plusieurs années. Malgré cet engouement, il est temps après six ans de carrière de passer la main à une nouvelle génération. C’est désormais chose faite aujourd’hui.

dailymotion Essai vidéo - Kia Niro hybride (2022) : pour les allergiques à la prise

Stylistiquement, le Niro premier du nom était assez banal, consensuel diront certains. Cette seconde génération rompt radicalement avec des lignes beaucoup plus affirmées, voire même agressives, qui s’inspirent grandement des dernières créations de la marque à savoir l’EV6 et le Sportage. Ainsi, sa principale caractéristique réside au niveau du montant arrière, qui peut être au choix gris ou noir (en option) ou ton caisse. Dans le premier cas, cette démarcation apporte clairement un surplus de personnalité, mais ce n’est pas tout puisque cette pièce a aussi un but aérodynamique. Mais ce n'est pas tout, l’avant du nouvel Niro est loin de laisser indifférent avec des projecteurs massifs qui affichent une signature lumineuse inédite ainsi qu’une calandre réduite à la portion congrue. À l’arrière, ce sont les feux en forme de boomerang qui interpellent. Ils sont associés à d’autres positionnés dans le bouclier arrière, qui reprennent la signature des projecteurs avant. Le côté passe-partout a clairement disparu. Kia prend donc un risque, réussi, selon nous.

Dans l’habitacle, le Niro reprend les lignes des dernières nouveautés de Kia. Ainsi, la planche de bord se compose d'une double dalle numérique de 10,25 pouces.

L’une des particularités réside dans la présence d’un bandeau tactile dénommé « Multi mode touch display » implanté sous l’écran entièrement paramétrable qui gère à la fois la climatisation et la navigation en changeant d’affichage et de fonctions. Une excellente idée d’autant plus que l’ergonomie est naturelle et que cela permet de limiter le nombre de boutons sur la planche de bord. Les rangements sont nombreux. La qualité des matériaux est globalement bonne même si certaines parties sont en plastiques durs. Kia corrige ce défaut en soignant leur apparence en leur donnant des faux airs marbrés notamment sur les contre-portes.

Pour ce qui est des aspects pratiques, la seconde génération progresse dans tous les domaines. Ainsi, avec l’augmentation des dimensions que ce soit la longueur à 4,42 m, la largeur, la hauteur ainsi que l’empattement, l’habitabilité devient plus généreuse notamment l’espace aux jambes. Il en est de même du volume de chargement qui augmente. Il est maintenant de 451 litres. Et pour le cache bagages, Kia en propose un qui se plie très facilement. Pratique à ranger, mais il est impossible de poser des objets dessus.

Comme auparavant, le Niro est disponible en hybride, hybride rechargeable et 100% électrique. Après un premier essai au volant de cette dernière, qui constitue la majorité des ventes, place maintenant à la version hybride.

Alors que les autres motorisations évoluent à l’occasion de cette seconde génération, celle-ci demeure identique. La technologie est connue et classique pour Kia avec un moteur essence, ici le 1.6 TGDI 105 ch, qui est couplé à un moteur électrique de 32 kW (43,5 ch) pour une puissance cumulée de 141 ch. Contrairement aux modèles de chez Toyota, ce moteur n’est pas associé à une boîte CVT, mais à une transmission à double embrayage à 6 rapports. À l’usage, cela fait une grosse différence car on évite l’écueil de la boîte CVT qui donne l’impression de monter dans les tours et se révèle donc assez déplaisante. Ici, on a quelque chose de plus agréable, moins sonore et plus dynamique.

Petit bémol toutefois concernant certaines accélérations un peu trop franches qui ont tendance à amplifier la sonorité du moteur. Comme toutes les hybrides vous pouvez rouler en tout électrique pendant un ou deux kilomètres mais surtout le bloc électrique vient en remplacement ou en appui du moteur électrique, ce qui a comme conséquence directe de faire baisser la consommation, notamment pour un usage en ville. Kia annonce ainsi, une moyenne de 4,5 l/100 km. Sur notre essai, nous avons enregistré une moyenne de 6,0 l/100 km, ce qui est tout à fait correct et surtout avec la technologie, pas de fil à la patte pour recharger car cela se fait très facilement en roulant. D’autant plus que le Niro dispose de palettes servant à personnaliser la régénération des batteries en la rendant plus ou moins importante.

Efficient, ce Niro s'avère aussi agréable à conduire avec un bon amortissement, des mouvements de caisse bien contrôlés. En revanche, le dynamisme n’est clairement pas son terrain de prédilection. Pas qu’il soit ridicule dans cet exercice, car la direction se veut plutôt précise et plaisante. Malgré cela, le Niro ne distille pas un grand plaisir de conduite. En clair, privilégiez une conduite de bon père de famille.