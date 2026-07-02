Quel crossover Kia Niro choisir ? Le 07/11/2023 27

La deuxième génération du crossover Kia Niro est arrivée l’an dernier. Il s’agit d’un modèle doté de motorisations électrifiées : hybride, hybride rechargeable ou 100 % électrique. Proposé avec trois niveaux de finition, ce modèle qui plait méritait un petit guide d’achat afin de découvrir le couple motorisation/finition qui lui convient le mieux.