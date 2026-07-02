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Kia Niro 2

Essai

Le Kia Niro recentre son offre sur l'hybride

Dans Nouveautés / Restyling

Alexandre Bataille

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6. La fiche technique du Kia Niro Hybride 2027

 

Le Kia Niro recentre son offre sur l'hybride

 

Les chiffres clés

Kia Niro 2 II 1.6 GDI 138 CH HEV PREMIUM DCT6
Généralités  
Finition PREMIUM
Date de commercialisation 01/09/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 150 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 84 mois
Dimensions  
Longueur 4,42 m
Largeur sans rétros 1,82 m
Hauteur 1,54 m
Empattement 2,72 m
Volume de coffre mini 451 L
Volume de coffre maxi 1 445 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 414 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 5 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 1 580 cm3
Puissance 138 ch
Couple 141 Nm à 4 000 trs/min
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 6
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 170 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 11.4 s
Volume du réservoir 42 L
Emissions de CO2 102 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
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