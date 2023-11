Quel crossover Kia Niro choisir ?

En 2016, la marque coréenne Kia lançait le Kia Niro, son premier modèle hybride avant de le proposer également en hybride rechargeable puis en 100 % électrique. Depuis, le Kia Niro 1 s’est bien vendu et aujourd’hui Kia propose la deuxième mouture de ce crossover, le Kia Niro 2, qui voit sa taille progresser de 4,36 m à 4,42 m, ce qui le met à cheval entre deux catégories, celle des crossovers citadins et celle des crossovers compacts. Afin de montrer qu’il s’agit bien d’une nouvelle génération, le style de ce modèle évolue. Il affiche désormais des lignes plus affirmées, un peu d’agressivité dans son regard, une calandre réduite, des feux arrière en forme de boomerang et un montant de custode qui peut être coloré (option à 400 €). Tout ceci rend très original ce nouveau modèle.

Sous le capot de ce modèle, on trouve toujours la triple offre de motorisations, avec de l’hybride « simple », de l’hybride rechargeable et du 100 % électrique. Les puissances n’évoluent pas pour les versions hybride et électrique qui développent respectivement 141 ch et 204 ch, tandis que la version PHEV voit sa puissance progresser de 141 à 183 ch. Si le modèle PHEV promet une autonomie de 65 km, la version électrique avance une autonomie moyenne (cycle mixte) de 460 km, ce qui se traduira par 400 km environ dans la réalité et 350 km sur l’autoroute. Pour la recharge, le PHEV avec un chargeur embarqué de 3,3 kW va mettre un peu moins de 3 heures pour passer de 0 à 100 % sur un boîtier mural AC 6,6 kW (32A). L’électrique dont le chargeur embarqué ne va pas au-delà de 11,2 kW mettra 43 minutes pour passer de 10 à 80 % sur un chargeur rapide de 350 kW.

Dans l’habitacle, le nouveau Kia Niro 2 cultive son originalité et sa modernité en reprenant la planche de bord des dernières nouveautés Kia. Elle se compose d’une double dalle numérique avec un combiné d’instrumentation de 10,25 pouces et un écran d’infodivertissement de 10,25 pouces également. Mais cela est valable pour la version d’entrée de gamme électrique (Kia Niro EV), pour les hybrides il faudra se contenter, en entrée de gamme, d’un combiné d’instrumentation avec écran « Supervision » de 4,2 pouces et d’un écran tactile de 8 pouces. Il faudra donc monter en gamme pour disposer de la même dotation numérique que le modèle électrique. Cette dotation « double écran » est complétée par une réglette numérique placée sous les écrans qui commande à la fois la climatisation et la radio. Hormis la dotation numérique pour les hybrides, ce modèle est très bien équipé dès l’entrée de gamme avec un maximum d’aide à la conduite, ainsi que la climatisation auto bizone, des jantes alliage de 16 pouces (17 pouces pour l’électrique), le régulateur de vitesse adaptatif avec reconnaissance des panneaux, l’assistant de conduite dans les embouteillages et une carte de recharge « Kia Charge » pour la version hybride rechargeable. Pour ceux qui en demanderaient plus, il y a un catalogue d’options dans lequel on peut trouver une pompe à chaleur pour la version électrique qui n’en possède pas de série, quelle que soit la finition choisie. À bord, on note que la qualité des matériaux est globalement bonne malgré la présence de plastiques durs. Il y a de nombreux rangements, l’habitabilité est très correcte à l’arrière et la contenance du coffre se montre généreuse. Ceci en particulier pour les versions électrique et hybride qui proposent pour l’une 475 litres (dont 20 litres dans un petit coffre à l’avant) et pour l’autre 451 litres, tandis que la version hybride rechargeable n’affiche que 348 litres.

Lorsque l’on prend la route avec le Kia Niro 2, on se rend compte que, quelle que soit la motorisation utilisée, ce modèle affiche le même comportement. Il est doté d’un bon amortissement qui efface la plupart des défauts de la route, la prise de roulis est bien contrôlée, le freinage est à la hauteur. Attention, ce véhicule n’a rien de sportif et afin de mieux apprécier le confort de roulement et la souplesse de la mécanique, il convient de conduire ce Kia Niro en « bon père de famille ». En ce qui concerne les tarifs de ce modèle, en entrée de gamme la version hybride se positionne à 32 340 €, pour l’hybride rechargeable c'est 39 240 €, tandis que pour la version électrique le premier prix est de 45 640 € (hors bonus). Bien entendu, comme tous les modèles de chez Kia, la garantie est de 7 ans.

