Quelles seront les nouveautés à voir sur le stand Kia au salon de Lyon ?

La minicitadine Picanto et les SUV Stonic et Niro, vous connaissez sans doute déjà. Mais connaissez-vous bien la gamme de véhicules électriques du constructeur coréen, inaugurée il y a déjà quelques années par la grande EV6 ?

Si ce n'est pas le cas, le salon de Lyon devrait vous aider à y voir plus clair, la marque ayant prévu d'en apporter de nombreux membres, dont pas moins de quatre nouveautés, avec tout d'abord l'EV3, concurrent notamment du Peugeot e2008, déjà réputé pour son autonomie élevée en version haut de gamme grâce à une batterie digne de la catégorie supérieure avec 81,4 kWh nets.

La catégorie supérieure justement, sera représentée chez Kia par l'inédite berline EV4, fabriquée en Europe et rivale des Renault Mégane E-Tech et Peugeot e-3008 avec un gabarit proche (4,43 m en longueur). Comme le petit frère EV3, la compacte proposera deux batteries NMC, aux capacités nettes de 58,3 ou 81,4 kWh. De quoi promettre, grâce à un Cx plus favorable de 0,23, des autonomies pouvant atteindre 630 km.

Pour ceux qui préfèrent la position surélevée, un SUV compact concurrent des Renault Scenic E-Tech et Volkswagen ID.4 est également au programme, et attendu à Lyon, en l'occurrence l'EV5. Long de 4,61 m, il revendique un grand coffre de 566 dm3 mais également une autonomie de 530 km grâce à la pile NMC de 81,4 kWh utiles des autres modèles, la seule proposée au lancement début 2026, en France.

Enfin, on découvrira pour la première fois en France l'inédit PV5 Passenger : un monospace familial à 5 places dérivé de modèles plus utilitaires, 100 % électrique et proposant des accumulateurs de 51,5 ou 71,2 kWh pour des rayons d'action respectifs de 295 km et 412 km avant ravitaillements.