Robert Redford, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux et des Porsche, n'est plus

Il était l’ultime beau gosse de l’âge d’or de Hollywood et on le comparait volontiers à Paul Newman car, au-delà d’une plastique irréprochable, les deux hommes partageaient des talents rares : une aura qui fracassait la pellicule, une noblesse de cœur qu’ils mettaient au service des autres, mais aussi un goût certain pour les voitures.

Et si Newman s’engageait auprès des plus démunis, Redford militait pour ses idées, plutôt démocrates. Les Hommes du président, en 1976, qui retraçaient les péripéties du Watergate, n’auraient pu voir le jour s’il n’avait pas produit le film.

Des Porsche au cinéma et dans la vie

Mais c’est surtout devant la caméra de Sydney Pollack, qui « le filmait comme une jolie fille » comme il le répétait, qu’il devient ce héros irrésistible, comme dans Nos plus belles années, et surtout Out of Africa.

Mais celui qui a beaucoup participé aux gros budgets de Hollywood, et qui a tourné sous ses auspices en tant que réalisateur, était auss un amateur de cinéma d’auteur qu’il a fait mieux qu’admirer. Il a fondé le plus important festival de cinéma indépendant américain, celui de Sundance qui a vu naître, et imposé au monde, les frères Cohen, Quentin Tarentino ou Jim Jarmush.

Ses multi-activités ne l’ont pas empêché d’avoir un goût pour l’automobile plutôt obsessionnel et pour une seule marque : Porsche. Il a possédé plusieurs 911 et 912 et, lorsqu’il a acquis suffisamment de notoriété et d’influence, il a réussi à imposer son Allemande préférée dans les films ou il tournait.

Ce placement de produit tout personnel, on le retrouve notamment dans Spy Game de Tony Scott, le frère moins talentueux de Ridley Scott. Dans le film, Redford conduit une très jolie 912. Le générique est un cauchemar de pandore puisque le beau gosse conduit son Allemande tout en téléphonant tranquillement durant le générique. C’est aussi dans ce film qu’il repasse en quelque sorte le flambeau du sex-appeal à celui qui allait le remplacer dans le cœur des jeunes filles : Brad Pitt.

Mais vingt ans avant Spy Game, Redford conduisait une 911 dans un autre film : Downhill Racer ou il interprète un jeune skieur. Le beau blond arpente les pentes des Alpes au volant d’une Porsche jaune Bahamas qui tranche sur le blanc immaculé des sommets et prouve qu’il n’est nul besoin d’un SUV 4x4 pour se déplacer dans de telles conditions.

Le comédien a emprunté l’auto à son amoureuse et lorsqu’après une virée à son volant elle lui demande si elle lui plaît, il se contente d’un sourire, celui du fan des autos de Zuffenhausen qu’il est déjà.

Ce goût quasi exclusif pour les Porsche l’a poussé, en 1966, à s’offrir une rareté de la marque, une 904, l’une des 120 homologuées pour la route. L’auto, avant tout destinée au rallye (elle remporta d’ailleurs la Targa Florio, restera sa propriété pendant dix ans. Elle sera vendue aux enchères plus d’un million de dollars en 2022.

C’est donc un monument qui disparaît, à 89 ans, en laissant derrière lui, dans son sillage, son bon goût et ses choix affirmés. Un type bien en somme.