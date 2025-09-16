Isack Hadjar va devoir accepter un gros cadeau empoisonné

Isack Hadjar fait des étincelles depuis le début de la saison 2025 du championnat du monde de Formule 1. Arrivé dans la discipline au sein de l’écurie Racing Bulls, la « petite » équipe de Red Bull qui sert régulièrement à tester les jeunes pilotes prometteurs couvés par la filière Red Bull, il a décroché le tout premier podium de sa carrière à l’occasion du Grand Prix des Pays-Bas. Il est ainsi devenu le plus jeune pilote français à monter sur un podium et surclasse régulièrement son coéquipier Liam Lawson.

Depuis qu’il marque de gros points, on entendait régulièrement des discussions au sujet de son éventuelle montée au sein de l’écurie Red Bull : quoi de plus logique pour un pilote qui signe d’excellents résultats au sein d’une formation où les meilleurs espoirs finissent le plus souvent chez Red Bull (comme Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo ou Max Verstappen avant lui) ?

La place qui fait peur à tout le monde

Mais justement, il y a une véritable malédiction sur cette place de coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull. Depuis le départ de Daniel Ricciardo vers Renault au terme de la saison 2016, aucun de ses coéquipiers n’a réussi à se porter à son niveau : de Pierre Gasly jusqu’à Yuki Tsunoda en passant par Alex Albon, Sergio Perez et Liam Lawson, tous se sont retrouvés à des années-lumière de la compétitivité de Max Verstappen une fois installés dans la monoplace Red Bull.

Réputée comme très fine et convenant parfaitement au style de pilotage de Max Verstappen, cette Red Bull semble impossible à faire marcher pour les autres pilotes !

Isack Hadjar arrivera chez Red Bull en 2026

D’après les journalistes allemands d’Auto Motor Und Sport, en tout cas, Isack Hadjar a déjà été prévenu en interne qu’il intégrera l’équipe Red Bull F1 sur la saison 2026. Il va donc se retrouver face à l’un des plus gros défis de sa carrière : faire bonne figure aux côtés de Max Verstappen en réussissant des résultats proches de ceux de son illustre coéquipier.

Quant à Yuki Tsunoda, il pourrait être récupéré par d’autres écuries comme Alpine F1 mais rien n’est moins sûr pour lui. Rappelons par ailleurs que la réglementation technique de la Formule 1 changera beaucoup l’année prochaine, avec de nouvelles motorisations à l’hybridation différente des V6 actuels. Et tout le monde se demande quel sera le niveau de compétitivité des différentes écuries.