Retrouvez-nous demain pour les premières images en direct de l'essai de la Nissan Micra

Les précédentes Micra étaient d'abord des purs produits Nissan, puis une citadine polyvalente basée sur la Renault Clio, puisque les deux marques jouaient à fond le jeu de l'alliance. Mais la dernière génération, la 6e, change tout.

Déjà, elle est 100 % électrique. Un passage obligé, puisque cette fois-ci, elle se base non pas sur la Clio, mais sur la R5 e-Tech ! Donc forcément... La Japonaise, qui sortira d'ailleurs des mêmes chaînes de production que la Française, à Douai, reprend donc la plateforme et les moteurs de cette dernière.

Esthétiquement, cela se voit, un peu voir beaucoup sous certains angles. Mais tout de même, les faces avant et arrière sont totalement spécifiques, même si les proportions sont identiques. Si la R5 joue la nostalgie néo-rétro, la Micra se la joue mignonne, avec des phares et feux de forme ronde, qui peuvent rappeler ce que fait Mini.

Dans l'habitacle, le mobilier est par contre strictement identique à ce que propose la Renault, au logo près sur le volant. On retrouve donc une double dalle de 10 pouces, et un système multimédia géré par Google. Pas un problème, au contraire.

Par contre, elle ne reprend que les deux motorisations les plus puissantes, et évite l'entrée de gamme 95 ch à petite batterie 40 kWh. Elle sera disponible en 120 ch à batterie de 40 kWh, charge rapide 80 kW et 317 km d'autonomie, ou en 150 ch à batterie de 52 kWh de capacité, recharge rapide à 100 kW et 416 km d'autonomie. Le 15 à 80 % est annoncé en 30 minutes pour les deux batteries.

Les prix sont déjà connus, ils se calquent sur ceux de la Renault, à 10 euros près (en plus !), et démarrent donc à 28 000 € pour culminer à 36 000 €, hors bonus écologique.

Retrouvez-nous demain pour découvrir nos premières images de l'essai, en direct de la région de Rotterdam, aux Pays-Bas. Nous avons par ailleurs déjà réalisé une rapide prise en main de cette nouveauté.