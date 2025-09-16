Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Nissan Micra 6

Retrouvez-nous demain pour les premières images en direct de l'essai de la Nissan Micra

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Manuel Cailliot

0  

La Nissan Micra de 6e génération débarque sur notre marché. Basée sur la Renault 5, elle s'émancipe niveau design mais est identique techniquement. Après une brève prise en main, nous l'essayons pour de bon à partir de demain. Vous trouverez ici les premières images en direct de l'essai.

Retrouvez-nous demain pour les premières images en direct de l'essai de la Nissan Micra

Les précédentes Micra étaient d'abord des purs produits Nissan, puis une citadine polyvalente basée sur la Renault Clio, puisque les deux marques jouaient à fond le jeu de l'alliance. Mais la dernière génération, la 6e, change tout.

Déjà, elle est 100 % électrique. Un passage obligé, puisque cette fois-ci, elle se base non pas sur la Clio, mais sur la R5 e-Tech ! Donc forcément... La Japonaise, qui sortira d'ailleurs des mêmes chaînes de production que la Française, à Douai, reprend donc la plateforme et les moteurs de cette dernière.

Retrouvez-nous demain pour les premières images en direct de l'essai de la Nissan Micra

Esthétiquement, cela se voit, un peu voir beaucoup sous certains angles. Mais tout de même, les faces avant et arrière sont totalement spécifiques, même si les proportions sont identiques. Si la R5 joue la nostalgie néo-rétro, la Micra se la joue mignonne, avec des phares et feux de forme ronde, qui peuvent rappeler ce que fait Mini.

Dans l'habitacle, le mobilier est par contre strictement identique à ce que propose la Renault, au logo près sur le volant. On retrouve donc une double dalle de 10 pouces, et un système multimédia géré par Google. Pas un problème, au contraire.

Par contre, elle ne reprend que les deux motorisations les plus puissantes, et évite l'entrée de gamme 95 ch à petite batterie 40 kWh. Elle sera disponible en 120 ch à batterie de 40 kWh, charge rapide 80 kW et 317 km d'autonomie, ou en 150 ch à batterie de 52 kWh de capacité, recharge rapide à 100 kW et 416 km d'autonomie. Le 15 à 80 % est annoncé en 30 minutes pour les deux batteries.

Les prix sont déjà connus, ils se calquent sur ceux de la Renault, à 10 euros près (en plus !), et démarrent donc à 28 000 € pour culminer à 36 000 €, hors bonus écologique.

Retrouvez-nous demain pour découvrir nos premières images de l'essai, en direct de la région de Rotterdam, aux Pays-Bas. Nous avons par ailleurs déjà réalisé une rapide prise en main de cette nouveauté.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Nissan Micra 6

Nissan Micra 6

SPONSORISE

Actualité Nissan

Voir toute l'actu Nissan

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/