Permis de conduire : inspecteurs et auto-écoles appellent à la grève

Lionel Bret

Face au manque récurent d’effectifs et à la « crise » du secteur, les auto-écoles et les inspecteurs du permis de conduire déposent un préavis de grève pour le 29 septembre.

Permis de conduire : inspecteurs et auto-écoles appellent à la grève
Examinateurs du permis de conduirez et auto-écoles appellent à une grève commune. ©Voix Du Nord Maxppp

Il sera impossible d’obtenir son permis de conduire le 29 septembre prochain. L’intersyndicale des gérants d’auto-écoles et le syndicat majoritaire des inspecteurs, Snica-FO appellent à la grève, avec une manifestation annoncée à Paris.

Attente interminable, hausse des prix, tensions avec les élèves… les professionnels dénoncent une situation devenue critique.

Reçu mais pas entendu

Reçue à deux reprises cet été, en juillet au ministère de l’intérieur et hier à l’Élysée, l’intersyndicale des auto-écoles (UNIC, Unidec, Mobilians) n’a pas obtenu de réponse concrète à ses revendications.

Selon l’UNIC, les arbitrages sont « bloqués par les contraintes budgétaires et l’absence d’un gouvernement, et donc d’un ministre compétent, en mesure d’agir. » Aucune décision n’a été prise pour réduire les délais d’examen. Face au manque de décisions, les organisations syndicales appellent à une mobilisation à Paris, lundi 29 septembre.

Dépassement des délais légaux

La loi impose un délai maximal de 45 jours entre deux présentations à l’examen. En réalité, « plus de 90 départements dépassent ce seuil. Le délai moyen atteint désormais 85 jours », selon l'UNIC. 

En 2023, le taux de réussite plafonnait à 55,9 %. Conséquence : de nombreux candidats doivent repasser l’épreuve plusieurs fois. Dans le même temps, L’ouverture de l’examen aux jeunes de 17 ans en 2024, a fait bondir le nombre d’inscriptions au permis. La pénurie d'inspecteurs ne fait qu'aggraver la situation.

150 inspecteurs supplémentaires

L’intersyndicale demande le recrutement de 150 inspecteurs supplémentaires. Patrice Besson, président éducation et sécurité routière chez Mobilians, pointe sa déception : « en juillet le gouvernement a annoncé le recrutement de  108 inspecteurs supplémentaires. Mais en fin de compte, il n'y en aura en 2026 que 10 de plus pour toute la France, donc on n'est pas la hauteur des ambitions. »

Augmenter le temps d’apprentissage

De leur côté, les auto-écoles réclament une hausse du temps d’apprentissage minimal de 20 h à 28 h de conduite pour mieux préparer les candidats, et réduire par là même le nombre d’échecs à l’examen.

Le gouvernement s'est montré jusqu’alors inflexible à toute augmentation du nombre d’heures obligatoires d’apprentissage au motif que cela augmentera le coût du permis mécaniquement.

