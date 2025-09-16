La nouvelle Peugeot 308 restylée reste plus chère que la Golf, mais...

Quelques jours après la présentation officielle de la nouvelle 308 restylée, Peugeot dévoile ses tarifs français. 33 400€, voilà donc le tarif de base de la nouvelle compacte de la marque au lion, affublée d’une face avant très différente de celle de la précédente mouture (c’est la nouveauté la plus marquante sur cette auto).

Cette addition correspond à la 308 en finition Style équipée du groupe motopropulseur essence à hybridation légère et boîte automatique à double embrayage, fort de 145 chevaux. Sa déclinaison hybride rechargeable de 195 chevaux démarre elle à 42 400€ (dans la finition « Allure ») et sa variante électrique (dotée de batteries à la taille augmentée) demande au minimum 42 600€.

Mieux équipée que la Golf

Au regard du prix d’une Tesla Model 3 par exemple (largement sous les 40 000€ actuellement), l’addition de la E-308 paraît toujours très élevée. En revanche, celle de la 308 « de base » semble concurrentiel compte tenu de sa dotation de base.

Car en comparaison, la Volkswagen Golf affichée à partir de 30 900€ se contente d’un petit moteur essence de 116 chevaux accouplé à une boîte manuelle. Sa finition Edition demande au minimum 33 400€ et il faut grimper à 36 200€ pour le moteur essence de 150 chevaux à hybridation légère et boîte automatique.

Pourquoi pas une version de base à boîte manuelle ?

Reste à savoir si Peugeot prévoit d’ajouter une version à boîte manuelle de cette 308 restylée pour abaisser son prix de base. Le groupe Stellantis offre sur certains modèles comme l’Opel Mokka le petit moteur essence turbo de 136 chevaux avec une transmission manuelle, qui pourrait très bien faire l’affaire. A moins qu’il ne passe pas les normes Euro7 plus restrictives ?