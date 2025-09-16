Un problème de boîte de vitesses impose un nouveau rappel chez Dacia et Renault

Il y a un mois, Renault lançait deux campagnes de rappel visant plusieurs modèles différents avec au total plus de 155 000 unités à vérifier rien qu’en France. À nouveau, le service après-vente de la marque au losange, et Dacia, programme une nouvelle campagne regroupant toutefois moins d’exemplaires : moins de 350.

À titre préventif, l’opération consiste à remplacer l’actionneur d’engagement de boîte de vitesses afin d’éviter une potentielle impossibilité d’engager la position Park (P), ou au contraire de la désengager. Cette intervention dure entre 1h40 et 4h20 selon les modèles. Renault indique par ailleurs qu'un véhicule peut être mis à disposition si nécessaire.

Chez Dacia, seul les Duster III assemblés entre le 29 mars 2024 et le 25 février 2025, une longue période qui ne concerne pourtant qu’un faible nombre d’exemplaires, 49 au total.

Initialement pour les pays nordiques

Du côté de Renault, ce ne sont pas moins de huit modèles, dont un utilitaire, qui peuvent présenter ce problème. Ainsi, les Captur, Symbioz, Mégane, Scénic, Austral, Rafale, Espace et Master produits du 13 mars 2024 au 11 mars 2025 sont invités à passer dans les ateliers. Comme pour le Duster, peu d’unités sont touchées puisque seulement 297 clients recevront un courrier.

Initialement, ce problème touchait que les véhicules ayant une définition « Pays Grand Froid », mais Renault a finalement décidé d’étendre ce rappel à des régions plus tempérées comme la France.