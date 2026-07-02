La technologie hybride est connue, largement amortie et fiabilisée. Elle se compose d’un 4 cylindres essence de 102 ch et d’un moteur électrique de 43,5 ch. L’ensemble délivre une puissance cumulée de 138 ch. Ce moteur est associé à une transmission à double embrayage à 6 rapports. À l’usage, cela fait la différence avec ses concurrents cités avant.

A l’usage, on retrouve toutes les qualités attendues d’une hybride, à savoir un très bon silence de fonctionnement, des transitions souples entre l'électrique et le thermique et surtout un appétit modéré. En ville, on « tombe » ainsi à 4,5 l/100 km sans qu’il soit nécessaire de déployer toutes les techniques d’éco-conduite. De fait, l’auto se révèle parfaitement taillée pour la conduite en agglomération : encombrement modéré, poste de conduite à l’ergonomie intuitive, bonne visibilité périphérique, et faible rayon de braquage facilitant les manœuvres.

Sur la route, le Kia Niro fait preuve de bonne volonté et s’insère dans le trafic sans difficulté. Il faudra toutefois tempérer vos ardeurs en cas de dépassement (0 à 100 km/h en 11,5 s). Les performances sont celles d’une voiture de bon père de famille.

Sobre, souple mais sans relief

Si le CH-R opte pour une très fiable transmission continue type CVT et le Symbioz recoure à une boîte à crabots, le Niro lui conserve une boîte automatique à double embrayage et 6 rapports. Cette dernière rend la conduite agréable avec des passages rapport fluides et en douceur. L’accord moteur-boîte est à nos yeux réussi à qui recherche douceur, agrément et consommations réduites. Car au terme de notre essai nous avons relevé une moyenne de 5,8 l/100 km. De plus, Kia a reconduit son système de régénération de la batterie, à 4 niveaux, avec palettes au volant. Très ludique il permet d'optimiser la recharge debatterie pour in fine, consommer moins de carburant.

Le comportement routier s’avère neutre. La direction se montre précise, quoique manquant un peu de rappel, le freinage est mordant et le roulis maîtrisé en toutes circonstances. L’expérience de conduite est sans grand relief, certes mais elle ne laisse transparaître aucune véritable faiblesse.