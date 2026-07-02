Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Kia Niro 2

Essai

Le Kia Niro recentre son offre sur l'hybride

Dans Nouveautés / Restyling

Alexandre Bataille

0  

2. Kia Niro Hybride : le SUV sans histoire, bon pour la ville et votre portefeuille

 

Le Kia Niro recentre son offre sur l'hybride

La technologie hybride est connue, largement amortie et fiabilisée.  Elle se compose d’un 4 cylindres essence de 102 ch et d’un moteur électrique de 43,5 ch. L’ensemble délivre une puissance cumulée de 138 ch. Ce moteur est associé à une transmission à double embrayage à 6 rapports. À l’usage, cela fait la différence avec ses concurrents cités avant.

A l’usage, on retrouve toutes les qualités attendues d’une hybride, à savoir un très bon silence de fonctionnement, des transitions souples entre l'électrique et le thermique et surtout un appétit modéré. En ville, on « tombe » ainsi à 4,5 l/100 km sans qu’il soit nécessaire de déployer toutes les techniques d’éco-conduite. De fait, l’auto se révèle parfaitement taillée pour la conduite en agglomération : encombrement modéré, poste de conduite à l’ergonomie intuitive, bonne visibilité périphérique, et faible rayon de braquage facilitant les manœuvres. 

Il faudra toutefois tempérer vos ardeurs en cas de dépassement (0 à 100 km/h en 11,5 s). Les performances sont celles d’une voiture de bon père de famille.
Il faudra toutefois tempérer vos ardeurs en cas de dépassement (0 à 100 km/h en 11,5 s). Les performances sont celles d’une voiture de bon père de famille.

Sur la route, le Kia Niro fait preuve de bonne volonté et s’insère dans le trafic sans difficulté. Il faudra toutefois tempérer vos ardeurs en cas de dépassement (0 à 100 km/h en 11,5 s). Les performances sont celles d’une voiture de bon père de famille.

Sobre, souple mais sans relief

Si le CH-R opte pour une très fiable transmission continue type CVT et le Symbioz recoure à une boîte à crabots, le Niro lui conserve une boîte automatique à double embrayage et 6 rapports. Cette dernière rend la conduite agréable avec des passages rapport fluides et en douceur. L’accord moteur-boîte est à nos yeux réussi à qui recherche douceur, agrément et consommations réduites. Car au terme de notre essai nous avons relevé une moyenne de 5,8 l/100 km. De plus, Kia a reconduit son système de régénération de la batterie, à 4 niveaux, avec palettes au volant. Très ludique il permet d'optimiser la recharge debatterie pour in fine, consommer moins de carburant.

Nous avons relevé une consommation moyenne de 5,8 l/100 km au terme de notre essai. C'est en ville que le Niro délivre son plein potentiel. La consommation descend aux alentours de 4, 5 l/100 km. 
Nous avons relevé une consommation moyenne de 5,8 l/100 km au terme de notre essai. C'est en ville que le Niro délivre son plein potentiel. La consommation descend aux alentours de 4, 5 l/100 km. 

Le comportement routier s’avère neutre. La direction se montre précise, quoique manquant un peu de rappel, le freinage est mordant et le roulis maîtrisé en toutes circonstances. L’expérience de conduite est sans grand relief, certes mais elle ne laisse transparaître aucune véritable faiblesse.

Page précédente
Page suivante

Photos (142)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Kia Niro 2

Kia Niro 2

SPONSORISE

Essais Kia Niro 2

Voir tous les essais Kia Niro 2

Comparatifs Kia Niro 2

Voir tous les comparatifs Kia Niro 2

Guides d'achat Kia Niro 2

Image d'illustration de l'article

Quel crossover Kia Niro choisir ?

27

La deuxième génération du crossover Kia Niro est arrivée l’an dernier. Il s’agit d’un modèle doté de motorisations électrifiées : hybride, hybride rechargeable ou 100 % électrique. Proposé avec trois niveaux de finition, ce modèle qui plait méritait un petit guide d’achat afin de découvrir le couple motorisation/finition qui lui convient le mieux.

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Kia Niro 2

Voir toute l'actu Kia Niro 2