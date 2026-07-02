Le Kia Niro hybride, à partir de 138 ch et 34 950 € est évalué dans la catégorie des SUV compacts hybrides qui comprend notamment

Le Dacia Duster hybride, à partir de 155 ch et 26 900 €

Le Renault Symbioz hybride E-Tech, à partir de 160 ch et 34 400 €

Le Toyota CH-R hybride, à partir de 140 ch et 35 250 €