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Kia Niro 2

Essai

Le Kia Niro recentre son offre sur l'hybride

Dans Nouveautés / Restyling

Alexandre Bataille

0  

5. Kia Niro, Symbioz, CH-R, Jaecoo 5 : le grand match des SUV hybrides (De 140 à 160 ch)

 

Le Kia Niro recentre son offre sur l'hybride

Le Kia Niro hybride, à partir de 138 ch et 34 950 € est évalué dans la catégorie des SUV compacts hybrides qui comprend notamment

Le Dacia Duster hybride, à partir de 155 ch et 26 900 €

Le Renault Symbioz hybride E-Tech, à partir de 160 ch et 34 400 €

Le Toyota CH-R hybride, à partir de 140 ch et 35 250 €

Kia Niro HEV 138 ch Premium
Budget
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
 
Pratique
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Rapport prix/équipements
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
  • 7.17
 
Sur la route
  • 6.78
  • 6.78
  • 6.78
  • 6.78
  • 6.78
 
Sécurité
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
  • 7.4
 
Note globale : 14,2 /20
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