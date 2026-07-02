5. Kia Niro, Symbioz, CH-R, Jaecoo 5 : le grand match des SUV hybrides (De 140 à 160 ch)
Le Kia Niro hybride, à partir de 138 ch et 34 950 € est évalué dans la catégorie des SUV compacts hybrides qui comprend notamment
Le Dacia Duster hybride, à partir de 155 ch et 26 900 €
Le Renault Symbioz hybride E-Tech, à partir de 160 ch et 34 400 €
Le Toyota CH-R hybride, à partir de 140 ch et 35 250 €
|Kia Niro HEV 138 ch Premium
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|14,2 /20
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