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En bref

Restylage

SUV hybride

A partir de 34 950 €

Initialement lancée en 2022, la deuxième génération du Kia Niro reçoit un restylage de mi-carrière. Le constructeur sud-coréen calque son design sur le reste de la gamme et réoriente son offre de motorisations en Europe. Désormais il sera uniquement vendu en hybride.

Le changement le plus significatif se situe sur la face avant, qui adopte désormais les derniers codes stylistiques de la marque composés d’optiques verticales, d’un capot plat et d’une signature lumineuse placée aux extrémités du bouclier. À l'arrière, les évolutions sont plus discrètes. Les feux en forme de boomerang sont conservés mais ils sont plus fins tandis que le sabot de protection gris du bouclier se veut moins imposant.

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Ces modifications rapprochent le Niro de la gamme EV, 100 % électriques du constructeur. Une stratégie opposée à la direction choisie par Kia pour son crossover. En effet, dorénavant le Niro sera exclusivement commercialisé en France en version hybride simple.

Le constructeur a supprimé l’offre hybride rechargeable peu sollicitée par les clients et la version 100 % électrique en compétition avec l’EV3, conçu sur une plateforme dédiée. Ce Kia Niro phase 2 viendra donc affronter des concurrents comme le Renault Symbioz et le Toyota C-HR.

A bord le crossover progresse de manière plus concrète. La planche de bord a été redessinée pour accueillir une double dalle rectangulaire moderne comprenant un combiné d’instrumentation numérique de 12,3 pouces et un écran central tactile. Les aérateurs sont désormais intégrés dans un bandeau horizontal qui traverse toute la largeur de l'habitacle. Un nouveau volant fait également son apparition, tandis que le maintien de plusieurs boutons physiques permet de préserver une bonne ergonomie au quotidien.

Le système multimédia propose un affichage haute définition et de très nombreuses fonctionnalités qu’il est possible de retrouver sur son smartphone en téléchargeant l’application « Kia connect ». La finition est de belle facture avec de nombreux matériaux valorisant issus d’éléments recyclés. Le panneau de contrôle numérique « Multi mode touch display » implanté sous l’écran est conservé. Il permet de switcher entre les réglages de climatisation et du volume. Un système ingénieux et facile à utiliser. Les rangements sont nombreux et l’espace à bord est bien exploité.

Le coréen pourra accueillir sans difficulté une famille de 4 personnes. L’espace aux jambes aux places arrière est vraiment très bon pour la catégorie et le coffre de 430 litres de base s’avère suffisant pour envisager de longs voyages. On aurait aimé une banquette rabattable 40/20/40 mais le coréen reste fidèle à un découpage 60/40.