Kia Picanto 2020 : rendez-vous demain pour les premières images de l'essai en direct

Juste avant l'été, Kia a dévoilé la version restylée de sa citadine, la Picanto, actuellement dans sa troisième génération sortie en 2017. Tout est revu, que ce soit l'extérieur, le multimédia, la connectivité et les aides à la conduite, à l'exception notable des motorisations qui héritent quand même d'une nouvelle transmission automatisée, le tout avec un rapport prix/équipements absolument canon.

Est-ce que cela sera cependant suffisant pour s'affirmer un peu plus dans le hit-parade des ventes de voitures neuves en France ? Pour le savoir, nous nous rendrons demain matin dans la région de Bordeaux pour prendre le volant de cette petite coréenne revue et corrigée et, comme d'habitude, vous pourrez assister dans une vidéo en direct à nos premières impressions sur notre page Facebook puis ici en différé.