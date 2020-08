Kia Stonic : petit restylage avec moteur micro-hybride

Trois ans seulement après sa naissance, le Stonic passe par la case restylage. Mais comme le modèle n'a pas pris un coup de vieux (heureusement en si peu de temps), Kia retouche à peine le design de son petit SUV. Les versions hautes reçoivent un nouvel éclairage avant full LED, avec signature lumineuse à quatre traits.

Le nuancier intègre deux nouvelles teintes, les Gris Magnétique et Bleu Azur. De plus, le nombre de combinaisons bicolores (option choisie par un tiers des clients en Europe) passe à sept. À l’intérieur, l'instrumentation intègre un nouvel écran 4,2 pouces et l'écran central tactile est agrandi à 8 pouces.

Le Stonic reçoit une nouvelle version du système multimédia UVO Connect, qui intègre des services connectés (conditions de circulation, prix des carburants, places de stationnement…). Le guidage fait appel aux données de circulation en temps réel pour mieux prévoir les itinéraires les plus rapides. De plus, le conducteur peut installer sur son smartphone une application qui lui permettra d'être guidé jusqu'à sa destination finale, même après avoir garé son Stonic.

L'évolution la plus importante est sous le capot. Le Stonic adopte le nouveau bloc essence 1.0 T-GDi à hybridation légère 48 V, avec alterno-démarreur. Ce dernier permet de récupérer de l'énergie dans une petite batterie, énergie qui lui servira ensuite à fournir une assistance au moteur thermique. Ce bloc est décliné en 100 et 120 ch, avec boîte manuelle 6 rapports. Une boîte double embrayage 7 rapports est aussi au menu.

Ce Stonic restylé sera disponible au troisième trimestre 2020, à partir de 20 290 €. La dotation d'aides à la conduite est peaufinée, le freinage d'urgence gagnant une détection piétons et cyclistes.