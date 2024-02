Le monde de l’automobile ne parle plus que d’elle. La nouvelle Renault 5 E-Tech Electric a enfin fait son entrée en scène à l’occasion du salon de Genève 2024. Elle parade fièrement en Suisse dans ses versions haut de gamme en finition Techno, faisant forte impression avec son design à la fois rétro et audacieux.

Luca de Meo, le patron de Renault, a cultivé la fibre « française » de cette nouvelle citadine électrique en faisant très largement référence au nom et au design de la première Renault 5, l’une des citadines les plus vendues de l’histoire des marques françaises. Et il a poussé le sens du détail jusqu’à évoquer des éléments incontournables dans l’image que se font les étrangers des Français : la voiture peut s’équiper d’un porte-baguette en accessoire juste à côté de la console centrale et son sélecteur de boîte de vitesses a été dessiné comme un boitier de tube de rouge à lèvre ! Paola Fabregat, Directrice Projets Design Segment A/B, nous explique comment ont été créés ces deux objets.

dailymotion Découvrez les origines des accessoires « franchouillards » de la Renault 5 électrique (Vidéo)

Un petit détail qui amuse à l’étranger

Les journalistes américains de Motor1 (mais aussi les médias anglais) n’ont pas manqué de remarquer ces deux éléments très « franchouillards » dans l’esprit pour les étrangers qui imaginent systématiquement les Français avec une baguette sous le bras, un béret et une moustache. L’équipement rappelle un peu la philosophie de la toute première Volkswagen New Beetle de 1999 : à l’époque, la compacte avait tenu à rendre hommage à son ancêtre Cocinnelle, icône hippie « flower power », avec un porte-vase installé sur le tableau de bord pour y faire tenir une plante. Certes, l’Allemande n’avait pas osé s’inspirer alors de la gastronomie de son pays contrairement à la Française. Sinon, elle aurait pu intégrer un porte-saucisse ou des porte-gobelets au format de pintes à bière, mais ça n’aurait sans doute pas été très politiquement correct.

Pour rappel, la Renault 5 E-Tech Electric se lancera sur le marché européen d’ici la fin de l’année, d’abord dans sa version haut de gamme. Sa déclinaison d’entrée de gamme à 25 000€ n’arrivera qu’en 2025 et elle espère plaire à tous les Européens, même ceux qui ne mangent pas de pain.