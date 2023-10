L'actu de la semaine en photo - Des berlines, des monospaces et un leasing à 100 euros

Des voitures sortent de l'oubli

Ceux qui ont déjà contemplé une Alfa Romeo Giulia savent le fossé en termes de design de la berline italienne et de n'importe quel SUV. Et pas en faveur de ces derniers. C'est cette voiture, et 11 autres, que Manuel Cailliot a sélectionnées cette semaine. Une manière de leur rendre hommage et de constater leurs qualités, en termes de confort, de dynamisme, et bien sûr, de tarifs en occasion. D'autres voitures pourraient bien être exhumées ces prochains temps. Ce sont les monospaces qui, coup sur coup, sous la houlette de Lexus, Nissan et Volvo pourraient bien revivre.

Retrouvez les berlines sélectionnées.

Carlos Tavares superstar

Il n'a fait aucune déclaration fracassante ces derniers temps, contrairement à ses habitudes. Pourtant, le boss de Stellantis était omniprésent dans l'actualité de la semaine en signant deux accords plus que spectaculaires. le premier concerne une usine de recyclage de batteries. Avec Orano, le spécialiste du nucléaire, Stellantis va pouvoir réutiliser plus de 90% des éléments des cellules usagées. Dans la foulée, le groupe, qui s'est retiré de Chine par la petite porte, y entre à nouveau par la fenêtre en s'offrant 21 % des parts du constructeur local Leapmotor qui fabrique exclusivement des voitures électriques et compte bien les vendre en Europe. Avec le réseau des marques Stellantis ?

Découvrez les détails de l'accord Stellantis-Leapmotor.

Les pouvoirs publics fans de voitures

200 millions consacrés aux bornes de recharge, tant chez les particuliers que dans l'espace public, 1,5 milliard octroyé à l'industrie automobile française et un leasing social qui devrait, enfin, voir le jour. Cette semaine a été celle des pouvoirs publics au chevet de la "bagnole" suite aux suppliques du président de la filière : Luc Chatel. Agnès Pannier-Runnacher, Clément Beaune et Bruno Le Maire ont mis la main dans le cambouis, ou plutôt dans les watts pour aider l'auto française à basculer vers le tout électrique. Quoi qu'il en coûte ?

Découvrez le leasing social à 100 euros en détail.

Le cauchemar d'Elon ne sera pas pour l'Europe

La mise au point et la fabrication en acier inoxydable du cybertuck ont "creusé la tombe de Tesla", c'est du moins ce qu'a déclaré son patron, Elon Musk. Et pour finir de mettre le milliardaire de mauvaise humeur pour ce week-end, il vient d'apprendre, pare biais de la NHTSA, le gendarme du marché automobile US, qu'il ne pourra pas exporter son pick-up en Europe. En cause : le poids de l'engin qui dans sa version d'entrée de gamme jauge 3,6 tonnes pour dépasser les 4 tonnes pour le modèle haut de gamme. Réserver une auto aux seuls détenteurs du permis poids lourds risque de fortement limiter son succès.

retrouvez tous les détails de la sanction au poids du cybertruck.