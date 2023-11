L'actu de la semaine en photo - L'occasion fait le larron, et la sécurité routière en discussion

Dans ce nouveau rendez-vous, à découvrir chaque week-end, nous vous proposons un replay, celui de la semaine automobile écoulée. Les essais importants, les infos essentielles, celles qui le sont moins mais qui par leur pertinence ont leur place ici : c'est le menu hebdomadaire destiné à ceux qui sont assidus et souhaitent relire le meilleur, comme à ceux qui n'ont pas le temps de dévorer l'actu auto tout au long de la semaine et qui, de cette manière ne rateront plus rien.

Une deuxième main, c’est parfois très bien

Il a beaucoup été question d’occasion cette semaine. Normal d’y consacrer de nombreux articles lorsqu’une voiture sur trois vendues en France est une seconde, voire une troisième main. Et l’un des jeux préférés des journalistes de Caradisiac, c’est de flairer les bons plans en la matière. C’est ainsi que Julien Bertaux s’est penché sur la récente Peugeot 408, qui ne défraie pas la chronique par ses ventes mirobolantes. Mais justement : elle arrive sur le marché de l’occasion et, comme souvent, un insuccès rime avec une belle affaire. Il en va de même pour la rubrique animée par Manuel Cailliot « ces occasions qu’on achète à prix normal ». Normal, dans ce cas, signifiant un prix décent. Et cette semaine, il évoque l’une des bonnes affaires du moment : la DS 4, ou celle que l’on appelait Citroën DS4.

Mortalité routière : peut mieux faire

À l’heure ou le bilan de la mortalité routière de septembre est tombé, et en constatant la hausse de 10 % du nombre de tués sur nos routes en 2022, qui s’est établi à 3 351 décès, Pierre-Olivier Marie s’est penché sur la politique de sécurité routière française, et pas seulement en relayant les discussions de la rédaction. Dans son enquête, il n’épingle pas l’utilité des radars automatiques qui ont fleuri sur nos routes ces dernières années, il fustige plusieurs éléments qui, s’il en était allé autrement, auraient pu permettre une baisse du nombre de tués, plutôt que la hausse à laquelle on a assisté. Les 80 km/h ? A force d’entretenir le flou entre la loi nationale des fameux 80 et les règles départementales autorisant un retour aux 90 km /h les automobilistes sont en pleine confusion. L’état des routes ? Près de 20 % des infrastructures se sont dégradées. L’État semble enfin s’en préoccuper, mais peut-être qu’avec une réaction moins tardive, des vies auraient pu être épargnées.

Retiens la nuit

On l’avoue : on est parfois perdu entre halogènes, leds, xénons et lasers. Et qu’en est-il des paraboliques, FF à surface libre et Super DE ? Au milieu de ce jargon technique, un luminaire y perdrait ses ampoules, mais Martine Rigaudie s’en est allé éclairer nos nuits pour nous aider à choisir nos lampions, et livre même les bons conseils pour les réparer.

The american star is back

Le best-seller mondial s’est repoudré. Star incontestée du marché, la Tesla Model 3 a été restylée et Olivier Pagès s’est empressé de l’essayer. Son verdict ? Ca va être compliqué pour ses concurrentes. C’est simple : tout a été amélioré, tant en termes de design, de qualités dynamiques, d’autonomie que d’équipements. Et même la hausse de tarifs, qui est indissociable d’une phase 2, est ici contenue à 1 000 euros, avant les baisses dont Elon Musk est fervent ?

