L'actu de la semaine en photo - Renault superstar et Peugeot en tête des ventes

Dans ce rendez-vous, à découvrir chaque week-end, nous vous proposons un replay, celui de la semaine automobile écoulée. Les essais importants, les infos essentielles, celles qui le sont moins mais qui par leur pertinence ont leur place ici : c'est le menu hebdomadaire destiné à ceux qui sont assidus et souhaitent relire le meilleur, comme à ceux qui n'ont pas le temps de dévorer l'actu auto tout au long de la semaine et qui, de cette manière ne rateront plus rien.

Salon de Genève, salon de la R5

On n'a vu qu'elle et si l'évènement helvétique, jadis le plus couru d'Europe, faisait un peu grise mine, la R5, de par son design nostalgique et ses coloris pop a redoré les dorures flétries du salon de Genève. Reste évidemment à concrétiser l'excellent coup médiatique réalisé par Luca de Meo (présent en Suisse) par un score de vente à la hauteur du raout qu'a suscité le nouveau modèle. Grosse pression à venir sur le patron du losange. Et grosse pression aussi sur les organisateurs du salon suisse, qui ne pourront pas toujours compter sur un aussi gros lancement pour attirer la foule et les médias lors de leurs prochaines éditions.

La Peugeot 208 en tête

Pendant ce temps, de ce côté-ci du lac Léman, c'est une autre citadine qui caracole en tête des ventes. La Peugeot 208 poursuit son bonhomme de chemin. Malgré ses cinq ans d'âge, et malgré les déboires de ses moteurs Puretech, la petite du Lion s'offre la première place du classement des autos les plus vendues en France et se permet de doubler la Renault Clio. Attention, car le classement en question cumule les ventes aux professionnels et aux particuliers. Et il est bien possible que si on ne prend en compte que ces derniers, la Dacia Sandero, du groupe Renault conserve la tête.

Les autos vieillissent et les "assisteurs" se réjouissent

Le prix de plus en plus élevé des voitures neuves, et l'impossibilité pour nombre de conducteurs de se les offrir ne fait pas que des malheureux. En témoigne la mine réjouie de l'union des assisteurs qui regroupe 96% de ceux qui nous dépannent au bord des routes. Ils viennent de livrer leurs statistiques d'activité de l'année 2023 et tout va bien : elle est en hausse de 4 %. En cause : un parc vieillissant et un manque d'entretien de ces vieilles autos, par des particuliers échaudés par les prix de réparations pratiqués. À certains, malheur est bon.

Chez Fiat, c'est dans les vieux pots que l'on fait les meilleures autos

C'est un highlander de l'automobile. Après 13 ans de bons et loyaux services, la dernière génération de Fiat Panda n'a pas l'intention de renoncer. Son nom va servir pour une nouvelle version, entre autres électriques ? Qu’à cela ne tienne : elle se rebaptise en Pandina et va continuer son bonhomme de chemin avec son petit moteur micro-hybride de 70 ch et quelques babioles électroniques et numériques pour rester dans les normes et dans l'air du temps. Un calcul qui pourrait être largement gagnant pour Fiat, avec une clientèle à la recherche d'une auto simple et abordable, et une auto aux investissements amortis depuis des lustres.

