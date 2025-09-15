L'ADAC a mesuré les rejets de particules des pneus et les résultats laissent apparaître de grandes différences

La prochaine norme Euro 7 ne demandera pas aux ingénieurs motoristes de phosphorer nuit et jour. En revanche, ceux travaillant dans l’industrie du pneu ont de quoi faire. En effet, la prochaine norme prendra en compte l’abrasion des pneumatiques, c’est-à-dire les particules qu’ils émettent, un paramètre lié à l’usure.

Initialement, la méthode utilisée devait être statuée ce mois-ci. Seulement, faut d’accord entre les différents acteurs, la décision est reportée à février 2026. La première consiste à mesurer les émissions en laboratoire, dite « sur volant », jugée peu fiable, notamment par l’ADAC.

La seconde technique consiste à des tests en conditions réelles permettant de mesurer les émissions en grammes par kilomètre et par tonne de charge. Elle est soutenue par la majorité des grands manufacturiers, notamment Michelin, qui selon eux, « offre des résultats fiables, reproductibles et représentatifs ». Elle est aussi développée par l’ADAC depuis 2021 et un groupe de travail a été créé pour que cette méthode soit intégrée à la norme Euro 7.

En attendant les derniers ajustements de ce protocole et la décision prévue début 2026, les résultats communiqués par l’ADAC mettent en lumière de grandes différences entre les pneumatiques. Les valeurs exprimées en mg/km/t ne permettent pas de donner de kilométrages, mais elles sont évidemment comparables entre elles.

Michelin en tête

Michelin arrive en tête, devant Hankook, Continental et Goodyear. On note par ailleurs que Pirelli et Bridgestone figurent en bas du classement, juste devant Firestone. L’ADAC précise « qu’une comparaison de tous les fabricants de pneus représentés avec au moins cinq modèles de pneus lors des tests depuis 2023 montre que le fabricant Michelin continue de proposer, de loin, les pneus présentant la plus faible abrasion ».

À noter que le classement ci-dessous regroupe plusieurs types de pneumatiques pour un seul manufacturier. Dans le cas de Michelin, les e Primacy, Alpin 6 ou encore Cross Climate 2 figurent dans le test. Au total, 160 pneus de différents manufacturiers ont été testés.