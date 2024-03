L’Audi A3 à partir de 38 080 €, avec deux moteurs pour le moment

La compacte allemande débute timidement sa deuxième partie de carrière puisque seuls deux moteurs sont disponibles au catalogue. Ainsi, le choix se limite pour le moment au bloc à essence 35 TFSI de 150 ch et son pendant diesel 35 TDI à la puissance identique.

Alors que la gamme de « l’ancienne » débutait sous les 35 000 €, la dernière-née s’affiche désormais à partir de 38 080 € en finition Design. Avec le haut de gamme S line, il faut débourser 43 030 €. Quant à la version diesel, la mise de départ est de 40 600 €. À noter que les deux moteurs sont obligatoirement associés à la boîte automatique s-tronic.

Pour ceux qui préfèrent les lignes de la variante Berline, un supplément de 565 € est à prévoir. Pour la première fois, l’A3 se donne des airs de baroudeur avec la version allstreet, comme sa petite sœur l’A1. Plus haute de 15 mm, elle bénéficie de suspensions spécifiques et gagne 30 mm de garde au sol supplémentaires. Ainsi armée, cette A3 devrait séduire, à condition de vouloir débourser au minimum 39 980 €, soit 1 900 € de plus. La motorisation TDI est facturée à partir de 42 500 €

Pour le moment, il faut donc se contenter de ces deux moteurs. La marque indique que deux autres versions à essence (sur Sportback et Berline) suivront au deuxième trimestre et une version hybride rechargeable viendra compléter la gamme d’ici la fin de l’année.