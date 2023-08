Tout au long de l'été, l'auto des voisins vous accompagne sur la route de vos vacances. Comment se passe le trajet en voiture, avec quel modèle partez-vous, comment caser toute la famille, ou les amis, mais aussi les bagages ? Nous sommes allés à votre rencontre sur l'aire d'autoroute de Limours-Janvry sur l'A10 pour vous laisser la parole.

Un coffre chargé à bloc, dans lequel une glacière cohabite avec les bagages. Pas de doute : ce Dacia Duster est sur la route des vacances. En s’approchant, nous découvrons Orlane, son SUV, sa marraine et son chien Swan. « Nous partons du côté de Périgueux en Dordogne pour une dizaine de jours». Un voyage entamé le matin même au départ de Valenciennes.

dailymotion L'auto des voisins spécial été - Orlane en Dacia Duster GPL et Ivan en Volkswagen ID5

Orlane promène son petit monde en habituée de l'engin franco roumain. "C'est le deuxième que je conduis". Et elle a détecté, entre les deux générations, une différence essentielle : le confort. "Surtout au niveau des sièges". Sans oublier l'écran multimédia, et son GPS, dans cette version "prestige". Mais c'est surtout le mode GPL que la petite famille, et leur porte-monnaie, apprécient dans ce Duster 1.0 TCE Eco-G.

1 euro le litre de GPL, contre 1,90 euro pour le 95 sans plomb

Mais si le gaz est moins cher que l'essence (aux alentours d'un euro le litre), il a tendance à consommer un tantinet plus. Mais pour Orlane, ce système reste une bonne affaire. "J'ai 520 km d'autonomie, et j'en ai consommé la moitié depuis le départ". Le temps de dégourdir, les (petites) pattes de Swan, et le Duster est déjà reparti vers le sud-ouest.

Côté carburant, Ivan préfère l'électricité et c'est en Volkswagen ID5 qu'il est parti, au courant de la nuit, de Rotterdam au Pays-Bas. Un périple qui le mènera vers la Catalogne, au nord de l'Espagne. Le réseau de bornes de recharges sur une telle distance ? Même pas peur. "Pour l'instant, je n'ai rencontré aucun problème, ni en Hollande, ni en Belgique, ni en France". Sa voiture, une version "Pro" revendique une autonomie de 513 km grâce à sa batterie de 77 kWh. Mais Ivan relativise ces données. "Je dirais qu'elle a plutôt une autonomie de 400 km".

Une distance qu'il ne s'autorise pas à franchir sur autoroute. "Je m'arrête toutes les deux heures pour une recharge de 30 minutes, quel que soit le niveau de la jauge". Et quel que soit le type de borne. il dispose d'abonnements à plusieurs services. "Je peux même me brancher aux superchargeurs Tesla". Une précaution utile lorsqu'il aura franchi les Pyrénées, puisqu’en Espagne, les chargeurs sont plus rares qu'en France.