Essai – Dacia Duster 1.0 TCE Eco-G 100 (2021) : le GPL plus intéressant que jamais

En bref SUV GPL A partir de 14 490 € Nombreuses évolutions

Je sais ce que vous allez dire : « mais enfin, cette version du Duster, vous l'avez déjà essayée il y a à peine plus d'un an, à quoi bon en reprendre le volant ? », une question parfaitement compréhensible et merci au passage pour votre fidélité. Et la réponse est la suivante : parce que, même s'il garde exactement le même nom, le SUV de Dacia carburant au GPL a connu depuis de nombreuses modifications, dont, en fin d'année dernière, un restylage.

Comme on ne modifie pas (trop) une recette qui fonctionne, ce dernier se montre très discret et se limite à l'extérieur à la nouvelle signature lumineuse en forme de flèche à l'avant comme à l'arrière, une calandre redessinée mais sans le nouveau logo qui arrivera sur le modèle fin 2022 et un becquet inédit. Même léger coup de pinceau à l'intérieur avec un écran multimédia de désormais 8 pouces, des sièges aux appuie-têtes empruntés à la dernière Clio et un accoudoir coulissant au niveau de la console centrale cachant un rangement de 1,1 litre et intégrant deux prises USB pour les passagers arrière. Pas de changement au niveau de la finition et du choix des matériaux, on retrouve la même rusticité solide, ni pour l'habitabilité généreuse et le volume de coffre conséquent, de 478 à 1 623 litres.

Côté mécanique, c'est un constat similaire : quelques retouches ici et là allant toutes dans le bon sens. On se rappelle que la version GPL du Duster a troqué en 2020 son antique 4 cylindres 1,6 SCe atmosphérique de 115 ch à 5 500 tr/min et 156 Nm à 4 000 tr /min contre un bien plus récent 3 cylindres 1,0 TCe. Bien plus récent mais moins puissant et à peine plus coupleux (mais avec un pic atteint bien plus bas) : 90 ch de 4 400 à 4 900 tr/min et 160 Nm de 2 200 à 3 750 tr/min en tournant au Sans-Plomb, 100 ch de 4 600 à 5 000 tr/min et 170 Nm de 2 000 à 3 500 tr/min en passant sur le GPL grâce à l'indice d'octane plus élevé de ce carburant.

Pas de quoi en faire cependant un cheval de course puisque le 0 à 100 km/h est annoncé au mieux en 13,8 s et le 1 000 m DA en 36,2 s. Des performances acceptables pour une citadine mais un peu plus limitées pour un véhicule polyvalent potentiellement destiné à une utilisation familiale, avec les bagages qui vont avec. Et Dacia en a conscience puisque, et c'est l'une des grandes évolutions mécaniques, elle lui offre désormais une boîte de vitesses à six rapports au lieu de cinq, ce qui permet non seulement garder plus facilement le moteur dans sa plage de régime optimale mais aussi de réduire le niveau sonore à vitesse autoroutière. Cerise sur le gâteau : son maniement est des plus agréables, avec une course du levier précise et rapide, une bonne nouvelle car on doit très souvent en user.

En matière de consommations, nous avons enregistré des moyennes de 6,5 l/100 km au Sans-Plomb et, basculé au GPL via le – nouveau – bouton, de 7,9 l/100 km, un chiffre supérieur s'expliquant par un rendement énergétique inférieur. Qu'à cela ne tienne, à 0,877 € le litre de GPL dans l'une des 1 550 stations françaises en délivrant le jour de l'écriture de cet essai, cela reste très favorable économiquement face au SP95 à 1,604 €. Autre progrès après la boîte de vitesse, le réservoir de gaz passe d'une capacité de 40 à 48,8 litres, ce qui, ajouté à celui d'essence de 50 litres, permettrait donc une autonomie théorique de presque 1 400 km ! Enfin, dernière évolution : l'ordinateur de bord intègre désormais les consommations moyennes de chaque carburant, ainsi que le niveau de chaque réservoir.

On retrouve sinon les qualités routières du Duster qui n'ont rien de low cost avec une direction agréable et précise, un freinage mordant et des suspensions offrant un bon compromis entre confort et dynamisme, même s'il faudra faire avec une insonorisation perfectible en phase d'accélération.

Enfin, les tarifs sont toujours aussi particulièrement agressifs avec un ticket d'entrée situé à 14 490 €. Certes, la première marche était auparavant à 12 490 € mais la finition d'entrée de gamme Access a entre temps disparu pour démarrer directement à Essentiel, mieux équipée.