La Skoda Octavia RS est-elle la dernière familiale sportive presque abordable ?

Facturée 47 810 € en berline et 48 450 € en break, l’Octavia RS n’est plus aussi intéressante financièrement que par le passé. Cela dit, son équipement est plus riche que jamais. Clim auto bizone, sièges Sport en cuir, GPS à commandes vocales, services connectés, rétro intérieur électrochrome, projecteurs matriciels à LED, hayon motorisé, volant chauffant, déverrouillage et démarrage sans clé, réplication de smartphone alliée à une charge par induction réfrigérée (efficace), caméra de recul, alarme et divers ports USB C sont de série.

Le point techno

D’origine, l’Octavia s’équipe des aides à la conduite plutôt perfectionnées Lane Assist Plus. Elles centrent l’auto sur la voie, la gèrent jusqu’à l’arrêt puis au redémarrage dans les embouteillages (ça fonctionne très bien), mais la font aussi automatiquement ralentir à l’abord d’une courbe, ce qui m’agace assez. De la même manière, le régulateur de vitesse adaptatif ajuste votre allure à la vitesse indiquée sur les panneaux routiers, en freinant de façon très marquée, sans tenir compte du trafic arrière. Une fois ou deux, il s’est enclenché alors qu’un car nous suivait de trop près : le chauffeur n’a pas tellement aimé.