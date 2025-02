La Skoda Octavia RS est-elle la dernière familiale sportive presque abordable ?

La concurrence : inexistante ou électrique

Que reste-t-il dans la catégorie des berlines familiales sportives aux alentours 40 – 50 000 € ? En France, hormis la Skoda Octavia RS (dès 47 310 € + 3 784 € de malus) plus rien, du moins en thermique. En hybride, la Cupra Leon VZ 272 Sportstourer pourra séduire, car capable de 122 km en tout électrique et facturée 47 100 € : il y a une remise de 7 000 € en ce moment… Mais avec ses 1 756 kg, elle reste moins vive que la Tchèque. En électrique, on trouve la très performante Tesla Model 3 Grande Autonomie Transmission Intégrale (49 990 €, environ 460 ch), si on accepte toujours cette marque (pas facile avec les élucubrations nazifiantes de son patron). À voir aussi, la Byd Seal Excellence AWD, très rapide elle avec ses 530 ch (49 990 €). En somme, si l’on souhaite rester sur un modèle à essence, la Skoda Octavia RS est seule sur son créneau.

À retenir : homogène, mais un peu chère

Désormais, il faut dépenser plus de 50 000 € pour rouler en Octavia RS. En 2009, un modèle de 2ᵉ génération, doté du moteur EA888 et de la boîte DSG, coûtait 29 930 €, soit 38 500 € actuels selon l’Insee… À sa sortie, l’Octavia IV RS DSG était facturée 39 260 €, soit 44 920 € actuels, toujours d’après l’Insee. Il y a eu comme une inflation ! Heureusement, le modèle actuel a bien progressé sur tous les plans, puissance et transmission en tête. Surtout, il ne pâtit d’aucun défaut majeur, si l’on accepte que la suspension excessivement dure de la berline essayée était un cas d’espèce. Voici une familiale sportive performante, efficace, spacieuse, bien finie, richement équipée et plutôt frugale quand on roule tranquillement. Le confort est très acceptable, mais on peut regretter certaines réactions peu adaptées de la boîte DSG. Enfin, vu la somme dépensée, on aimerait un tant soit peu de caractère moteur, histoire de bien persuader la clientèle de ne pas passer à l’électrique qui offre des performances très supérieures…

Caradisiac a aimé