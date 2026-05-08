Essai BYD Atto 2 DM-i Boost : 100 km d’autonomie électrique pour le prix d’un simple Peugeot 2008…
2. L’équipement du BYD Atto 2 DM-i Boost : forcément généreux
La version Boost reprend bien sûr l’équipement de l’Active, avec notamment la caméra de recul, la pompe à chaleur, la clim auto monozone, l’écran tactile de 12,8 pouces, la navigation intégrée Google, le régulateur de vitesse adaptatif, l’aide active au maintien dans la voie, le surveillant d’angles mortes, le système audio avec 6 HP, et quatre ports USB. Mais elle ajoute toit vitré panoramique, la fonction V2L permettant d’alimenter des appareils électriques, les caméras 360°, l’aide au stationnement avant, la recharge de smartphone par induction, le siège conducteur électrique, les sièges et le volant chauffant, entre autres.
Equipements et options
Version : 1.5 DM-I 212 BOOST 18 KWH
Equipements de sécurité
Feux AR à LED
Feux de jour à LED
Airbag conducteur
Airbag latéral AV
Système antipatinage (TCS)
Contrôle de descente en pente (HDC)
Système de freinage anti-blocage (ABS)
Alerte de trafic transversal AR (RCTA) et Freinage en cas de trafic transversal AR (RCTB)
Airbag passager AV
Airbags rideaux
ISOFIX et i-Size, siège passager AV et sièges AR latéraux
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
Accès et démarrage sans clé
Assistance à la sortie de voie (LDA)
Contrôle intelligent des feux de route (IHBC)
Equipements de confort
Système de navigation avec Google Maps
Vitres AR et lunette AR, verre teinté
Sièges en similicuir vegan
Sièges AR rabattables séparément - 40:60
4 x lève-vitre à impulsion avec fonction anti-pincement
Ecran tactile rotatif électrique 12,8"
Ceintures de sécurité avec prétensionneur et limiteur de force
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et régulateur de vitesse intelligent (ICC)
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement, rabattables électriquement, chauffants
Volant chauffant
ISOFIX et i-Size, siège passager AV et sièges AR latéraux
Radars de stationnement AR
Radars de stationnement AV
Siège conducteur, réglable électriquement, 6 directions
Siège conducteur chauffant
Siège passager AV, chauffant
Système audio à 6 HP
Esthétique / Carrosserie
Sellerie, cuir vegan
Barres de toit en aluminium
Toit ouvrant panoramique avec pare-soleil à réglage électrique
Peinture métallisée
Jantes en alliage 17"
Autres équipements
Chargeur embarqué (OBC) 6,6 kW
2 x clés intelligentes
Assistant Google à commande vocale
Levier de vitesses sur la colonne de direction
Sortie électrique 12V
Filtre à air PM2.5
Détection d'angle mort (BSD)
Programme électronique de stabilité (ESP)
Distribution électronique de la force de freinage (EBD)
Arrêt confort (CST)
Maintien automatique du véhicule (AVH)
Avertissement d'ouverture de porte (DOW)
Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)
Avertissement de collision AV (FCW)
Freinage d'urgence automatique (AEB)
Avertissement de collision AR (RCW)
Verrouillage de sécurité enfant mécanique
Phares à LED avec allumage/extinction automatique
Charge sans fil de smartphone 15W
Eclairage d'accompagnement (fonction d'allumage anticipé et d'extinction différée des phares)
Eclairage d'ambiance monochrome
Eclairage de coffre
Pare-soleil AV avec éclairage du miroir
Connectivité 4G embarquée
Service Cloud - Appli BYD
Ports USB AR, 2 x 18 W type C
Appel d'urgence
Modes de conduite : Eco, Normal, Sport, Neige
Aide d'urgence au maintien dans la voie (ELKA)
Lampes de lecture à LED AV
Eclairage de la console centrale
Android Auto et Apple CarPlay
Frein assisté intelligent (IPB)
Caméra de vue à 360°
Clé Digitale BYD
Contrôle de limite de vitesse intelligent (ISLC)
Capteur de pluie
Lampes de lecture latérales AR à LED
Tableau de bord tout LCD 8.8'' TFT
DAB et FM
Système de surveillance du conducteur (DMS)
Frein assisté électrique (EPB)
Ports USB AV, 1 x 60W Type C, 1 x 7.5W type A
Tablette de coffre
Boîte de vitesse automatique à variation continue
Options disponibles
-
Peinture métallisée Obsidian Black:
750 €
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