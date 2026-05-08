La version Boost reprend bien sûr l’équipement de l’Active, avec notamment la caméra de recul, la pompe à chaleur, la clim auto monozone, l’écran tactile de 12,8 pouces, la navigation intégrée Google, le régulateur de vitesse adaptatif, l’aide active au maintien dans la voie, le surveillant d’angles mortes, le système audio avec 6 HP, et quatre ports USB. Mais elle ajoute toit vitré panoramique, la fonction V2L permettant d’alimenter des appareils électriques, les caméras 360°, l’aide au stationnement avant, la recharge de smartphone par induction, le siège conducteur électrique, les sièges et le volant chauffant, entre autres.

Equipements et options Version : 1.5 DM-I 212 BOOST 18 KWH Equipements de sécurité Feux AR à LED

Feux de jour à LED

Airbag conducteur

Airbag latéral AV

Système antipatinage (TCS)

Contrôle de descente en pente (HDC)

Système de freinage anti-blocage (ABS)

Alerte de trafic transversal AR (RCTA) et Freinage en cas de trafic transversal AR (RCTB)

Airbag passager AV

Airbags rideaux

ISOFIX et i-Size, siège passager AV et sièges AR latéraux

Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)

Accès et démarrage sans clé

Assistance à la sortie de voie (LDA)

Contrôle intelligent des feux de route (IHBC) Equipements de confort Système de navigation avec Google Maps

Vitres AR et lunette AR, verre teinté

Sièges en similicuir vegan

Sièges AR rabattables séparément - 40:60

4 x lève-vitre à impulsion avec fonction anti-pincement

Ecran tactile rotatif électrique 12,8"

Ceintures de sécurité avec prétensionneur et limiteur de force

Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et régulateur de vitesse intelligent (ICC)

Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement, rabattables électriquement, chauffants

Volant chauffant

ISOFIX et i-Size, siège passager AV et sièges AR latéraux

Radars de stationnement AR

Radars de stationnement AV

Siège conducteur, réglable électriquement, 6 directions

Siège conducteur chauffant

Siège passager AV, chauffant

Système audio à 6 HP Esthétique / Carrosserie Sellerie, cuir vegan

Barres de toit en aluminium

Toit ouvrant panoramique avec pare-soleil à réglage électrique

Peinture métallisée

Jantes en alliage 17" Autres équipements Chargeur embarqué (OBC) 6,6 kW

2 x clés intelligentes

Assistant Google à commande vocale

Levier de vitesses sur la colonne de direction

Sortie électrique 12V

Filtre à air PM2.5

Détection d'angle mort (BSD)

Programme électronique de stabilité (ESP)

Distribution électronique de la force de freinage (EBD)

Arrêt confort (CST)

Maintien automatique du véhicule (AVH)

Avertissement d'ouverture de porte (DOW)

Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)

Avertissement de collision AV (FCW)

Freinage d'urgence automatique (AEB)

Avertissement de collision AR (RCW)

Verrouillage de sécurité enfant mécanique

Phares à LED avec allumage/extinction automatique

Charge sans fil de smartphone 15W

Eclairage d'accompagnement (fonction d'allumage anticipé et d'extinction différée des phares)

Eclairage d'ambiance monochrome

Eclairage de coffre

Pare-soleil AV avec éclairage du miroir

Connectivité 4G embarquée

Service Cloud - Appli BYD

Ports USB AR, 2 x 18 W type C

Appel d'urgence

Modes de conduite : Eco, Normal, Sport, Neige

Aide d'urgence au maintien dans la voie (ELKA)

Lampes de lecture à LED AV

Eclairage de la console centrale

Android Auto et Apple CarPlay

Frein assisté intelligent (IPB)

Caméra de vue à 360°

Clé Digitale BYD

Contrôle de limite de vitesse intelligent (ISLC)

Capteur de pluie

Lampes de lecture latérales AR à LED

Tableau de bord tout LCD 8.8'' TFT

DAB et FM

Système de surveillance du conducteur (DMS)

Frein assisté électrique (EPB)

Ports USB AV, 1 x 60W Type C, 1 x 7.5W type A

Tablette de coffre

Boîte de vitesse automatique à variation continue Options disponibles Peinture métallisée Obsidian Black : 750 €