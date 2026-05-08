Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Byd Atto 2

Essai

Essai BYD Atto 2 DM-i Boost : 100 km d’autonomie électrique pour le prix d’un simple Peugeot 2008…

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alan Froli

13  

2. L’équipement du BYD Atto 2 DM-i Boost : forcément généreux

 

Essai BYD Atto 2 DM-i Boost : 100 km d’autonomie électrique pour le prix d’un simple Peugeot 2008…

La version Boost reprend bien sûr l’équipement de l’Active, avec notamment la caméra de recul, la pompe à chaleur, la clim auto monozone, l’écran tactile de 12,8 pouces, la navigation intégrée Google, le régulateur de vitesse adaptatif, l’aide active au maintien dans la voie, le surveillant d’angles mortes, le système audio avec 6 HP, et quatre ports USB. Mais elle ajoute toit vitré panoramique, la fonction V2L permettant d’alimenter des appareils électriques, les caméras 360°, l’aide au stationnement avant, la recharge de smartphone par induction, le siège conducteur électrique, les sièges et le volant chauffant, entre autres.

Equipements et options

Version : 1.5 DM-I 212 BOOST 18 KWH

Equipements de sécurité

  • Feux AR à LED

  • Feux de jour à LED

  • Airbag conducteur

  • Airbag latéral AV

  • Système antipatinage (TCS)

  • Contrôle de descente en pente (HDC)

  • Système de freinage anti-blocage (ABS)

  • Alerte de trafic transversal AR (RCTA) et Freinage en cas de trafic transversal AR (RCTB)

  • Airbag passager AV

  • Airbags rideaux

  • ISOFIX et i-Size, siège passager AV et sièges AR latéraux

  • Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)

  • Accès et démarrage sans clé

  • Assistance à la sortie de voie (LDA)

  • Contrôle intelligent des feux de route (IHBC)

Equipements de confort

  • Système de navigation avec Google Maps

  • Vitres AR et lunette AR, verre teinté

  • Sièges en similicuir vegan

  • Sièges AR rabattables séparément - 40:60

  • 4 x lève-vitre à impulsion avec fonction anti-pincement

  • Ecran tactile rotatif électrique 12,8&quot;

  • Ceintures de sécurité avec prétensionneur et limiteur de force

  • Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et régulateur de vitesse intelligent (ICC)

  • Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement, rabattables électriquement, chauffants

  • Volant chauffant

  • ISOFIX et i-Size, siège passager AV et sièges AR latéraux

  • Radars de stationnement AR

  • Radars de stationnement AV

  • Siège conducteur, réglable électriquement, 6 directions

  • Siège conducteur chauffant

  • Siège passager AV, chauffant

  • Système audio à 6 HP

Esthétique / Carrosserie

  • Sellerie, cuir vegan

  • Barres de toit en aluminium

  • Toit ouvrant panoramique avec pare-soleil à réglage électrique

  • Peinture métallisée

  • Jantes en alliage 17&quot;

Autres équipements

  • Chargeur embarqué (OBC) 6,6 kW

  • 2 x clés intelligentes

  • Assistant Google à commande vocale

  • Levier de vitesses sur la colonne de direction

  • Sortie électrique 12V

  • Filtre à air PM2.5

  • Détection d&#039;angle mort (BSD)

  • Programme électronique de stabilité (ESP)

  • Distribution électronique de la force de freinage (EBD)

  • Arrêt confort (CST)

  • Maintien automatique du véhicule (AVH)

  • Avertissement d&#039;ouverture de porte (DOW)

  • Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)

  • Avertissement de collision AV (FCW)

  • Freinage d&#039;urgence automatique (AEB)

  • Avertissement de collision AR (RCW)

  • Verrouillage de sécurité enfant mécanique

  • Phares à LED avec allumage/extinction automatique

  • Charge sans fil de smartphone 15W

  • Eclairage d&#039;accompagnement (fonction d&#039;allumage anticipé et d&#039;extinction différée des phares)

  • Eclairage d&#039;ambiance monochrome

  • Eclairage de coffre

  • Pare-soleil AV avec éclairage du miroir

  • Connectivité 4G embarquée

  • Service Cloud - Appli BYD

  • Ports USB AR, 2 x 18 W type C

  • Appel d&#039;urgence

  • Modes de conduite : Eco, Normal, Sport, Neige

  • Aide d&#039;urgence au maintien dans la voie (ELKA)

  • Lampes de lecture à LED AV

  • Eclairage de la console centrale

  • Android Auto et Apple CarPlay

  • Frein assisté intelligent (IPB)

  • Caméra de vue à 360°

  • Clé Digitale BYD

  • Contrôle de limite de vitesse intelligent (ISLC)

  • Capteur de pluie

  • Lampes de lecture latérales AR à LED

  • Tableau de bord tout LCD 8.8&#039;&#039; TFT

  • DAB et FM

  • Système de surveillance du conducteur (DMS)

  • Frein assisté électrique (EPB)

  • Ports USB AV, 1 x 60W Type C, 1 x 7.5W type A

  • Tablette de coffre

  • Boîte de vitesse automatique à variation continue

Options disponibles

  • Peinture métallisée Obsidian Black

     : 

    750 €

Page précédente
Page suivante

Photos (19)

Voir tout

Sommaire

13  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Byd Atto 2

Byd Atto 2

SPONSORISE

Essais Byd Atto 2

Voir tous les essais Byd Atto 2

Guides d'achat 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Byd Atto 2

Voir toute l'actu Byd Atto 2